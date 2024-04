Salvini, io e Vannacci coppia luciferina per la sinistra

Per la sinistra "questa è un'accoppiata luciferina, nella stessa sala Salvini e Vannacci...". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, alla presentazione del suo libro, 'Controvento', sul palco con Roberto Vannacci al Tempio di Adriano. E' stata la prima uscita pubblica di Salvini e Vannacci insieme dopo l'annuncio della candidatura del generale alle Europee. Vannacci è salito sul palco assieme al leader leghista.

Davanti a un muro di fotografi e operatori tv, Vannacci (in giacca e cravatta) e Salvini (senza cravatta), hanno posato qualche minuto per le foto. Quando i fotografi li hanno esortati a voltarsi a destra, i due hanno sorriso scambiandosi una battuta.

"Mi piace avere un generale per parlare di pace: uno dei temi centrali del prossimo quinquennio in Europa sarà guerra o pace. Qualche leader europeo parla sciaguratamente di mandare nostri soldati a combattere fuori dai nostri confini: mai nel nostro nome un solo soldato italiano, europeo, a combattere e morire fuori dai confini. E magari il generale, che è esperto di difesa, dirà perché", ha detto Salvini, secondo il quale Roberto si candida per andare a cambiare l'Europa, perché "più Europa ora è come dire a un diabetico 'facciamoci pane e marmellata'".

Il vicepremier ha quindi annunciato che "porterò in Consiglio dei ministri entro il mese di maggio un provvedimento per regolarizzare e sanare tutte le piccole irregolarità interne che ci sono dentro alle mura domestiche" ed ha assicurato che le europee "non avranno la minima influenza sul governo italiano, che durerà tutti i cinque anni di legislatura. Non c'entra niente con rimpasto, presidenti di commissione, nomina degli enti... Però a livello europeo siamo su posizioni diverse, e spero che nessuno nel centrodestra perda l'occasione di un centrodestra unito come in Italia, magari dicendo 'preferisco Macron a Le Pen'".

Vannacci ha ringraziato Salvini per "l'opportunità di essere qui e dell'opportunità di essere candidato come indipendente nell'ambito della Lega". Poi ha sottolineato che "patria, confini, sicurezza, identità, sovranità nazionale" sono i valori che intende portare avanti con la sua candidatura.

"L'Europa ci sta offrendo un mondo al contrario. Stanno cercando di togliere tutti i simboli identitari. Non ci piace un'Europa in cui tutti siamo paccottiglia - ha aggiunto -: ci piace un'Europa forte, che ci faccia sentire di essere fieri di essere europei e italiani, di farci sentire che vale la pena di morire per l'Italia e per l'Europa. Oggi questo non è suscitato in quasi nessuno di noi", ha dichiarato il generale.

