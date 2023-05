Alluvione: giovedì nuovo Cdm alle 18, Bonaccini: 'Il commissario non può stare a Roma'

Domani alle 18 è prevista "una riunione del Consiglio dei ministri, che dovrà prendere ulteriori decisioni sulla gestione dell'emergenza nelle zone colpite dal maltempo". Lo rende noto Palazzo Chigi, spiegando che la premier, Giorgia Meloni, proprio per questo appuntamento tornerà a Roma dopo il sorvolo sulle zone alluvionate dell'Emilia Romagna con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Intanto il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini torna sull'emergenza nell'aula dell'assemblea legislativa. . "Servono risorse nell'immediato per ricostruire le strade, bloccare le frane, ripristinare gli argini. Bisogna fare queste cose prima dell'autunno, altrimenti non un evento straordinario ma uno ordinario ci metterà nei guai. Con questi tempi e questi livelli di dettaglio è possibile che queste opere possano essere progettate, appaltate e realizzate da un commissario a Roma?".

"O le persone e le imprese hanno presto il 100% dei rimborsi o molti non riapriranno più. Indipendentemente da chi sarà il commissario, le risorse devono arrivare presto". E' il nuovo appello di Bonaccini. "Come commissario in genere viene nominato un presidente di Regione, come dicono colleghi del centrodestra come Zaia, Occhiuto, Toti". "Della polemica politica non me ne frega nulla, io voglio che vengano aiutate le persone che hanno subito danni devastanti, il prima possibile. Chi ha la responsabilità di rifondare lo faccia per dare mano a gente disperata. Il problema non è Stefano Bonaccini. Bisogna occuparsi della Romagna, non degli equilibri politici delle nomine", aggiunge.

"Domani, quando è prevista la visita in Emilia-Romagna della presidente della Commissione Ue Ursula Von Der Leyen, tornerà nella regione colpita dalle alluvioni anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni", conclude il presidente della Regione Emilia-Romagna.

Intanto sul dibattito interviene la Lega: "Sull'emergenza in Emilia-Romagna, a proposito del futuro commissario, nessun veto o antipatia nei confronti di alcuno: la Lega, a tutti i livelli, è impegnata per risolvere i problemi e auspica che la nomina avvenga al più presto". Lo riferiscono fonti del partito di Matteo Salvini.

Nell'aula del consiglio regionale dell'Emilia Romagna, però, il centrodestra ha votato compatto contro una mozione del Pd, approvata con i voti della maggioranza e del M5s, nella quale si chiedeva al governo di nominare commissario alla ricostruzione per i danni del maltempo il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Dopo l'intervento del presidente in aula, sono arrivati, infatti, i voti contrari di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Rete civica.