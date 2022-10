Oggi la quarta votazione alla Camera. Fontana in pole per la presidenza

Dopo le tre fumate nere di ieri, nell'Aula della Camera oggi si svolge alle 10,30 la quarta votazione per l'elezione del presidente.



L'elezione scatterà con la maggioranza assoluta.

Camera, Lollobrigida: 'Voteremo candidato indicato dalla Lega'

Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega e più volte ministro, sarebbe in pole position per la presidenza della Camera. Lo apprende l'ANSA da diverse fonti parlamentari.

Lorenzo Fontana, veneto ultras cattolico - Veronese doc, classe 1980, Lorenzo Fontana è vicesegretario responsabile esteri della Lega dal 2016, eurodeputato dal 2009 al '18, quindi eletto deputato.

"Non so niente, so di Giorgetti alla Juventus e io al Verona". Il vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana ha risposto con una battuta a chi gli domandava dell'ipotesi di una sua elezione alla presidenza della Camera. "È ancora in divenire, la notte è lunga", ha aggiunto poi, prima di dirigersi verso gli uffici del Gruppo della Lega alla Camera, così come vari altri deputati leghisti fra cui Riccardo Molinari, Federico Freni, Claudio Durigon e Massimo Bitonci.