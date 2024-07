Usa 2024, Harris: sono pronta al dibattito con Trump

Kamala Harris è "pronta" a un dibattito con Donald Trump. Lo ha detto la stessa vicepresidente americana, accusando il rivale di "fare marcia indietro" dopo aver messo in dubbio il precedente accordo sui dibattiti. Con Joe Biden la campagna di Trump si è accordata per un faccia a faccia su Abc il 10 settembre, ma ora l'ex presidente ha chiesto che il dibattito sia spostato su Fox.

Diverse personalità democratiche hanno "spinto fuori" Biden dalla corsa, "hanno cercato di organizzare un colpo di Stato": e' l'accusa di Trump in una intervista alla Fox, all'indomani del discorso del presidente sul suo ritiro. "L'hanno spinto fuori, tra Pelosi, Obama e altri", ha detto il tycoon. "Li ho visti in televisione, erano così carini, 'Oh sì, amiamo Joe, amiamo Joe'. Ma dietro le quinte, so perfettamente che sono stati brutali" nei suoi confronti, ha aggiunto.

Video Usa, Trump: 'Harris sull'aborto e' per giustiziare i neonati'





'Biden dirà a Bibi che la tregua è necessaria rapidamente'

Joe Biden dirà a Benyamin Netanyahu che un cessate il fuoco è necessario "rapidamente": lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby nel briefing con i reporter.

