Patrick Zaki è stato condannato a tre anni, torna in carcere

Patrick Zaki "è stato condannato a tre anni": lo ha riferito all'ANSA uno dei 4 legali dell'attivista al termine dell'udienza odierna a Mansura, in Egitto. Zaki è stato portato via dall'aula attraverso il passaggio nella gabbia degli imputati tra le grida della madre e della fidanzata che attendevano all'esterno. Zaki "tornerà in carcere per tutto il tempo" della procedura necessaria a fare appello al governatore militare chiedendo l'annullamento della sentenza o il rifacimento del processo: lo ha detto all'ANSA una fonte legale qualificata presente a Mansura e al corrente dell'andamento del caso. Dopo i 22 mesi di custodia cautelare in prigione, Zaki era a piede libero dal dicembre 2021.

"Calcolando la custodia cautelare" già scontata, "si tratta di un anno e due mesi" di carcere, ha detto Hazem Salah, uno degli avvocati di Zaki

La legale principale di Patrick Zaki ha annunciato un ricorso contro la condanna a tre anni inflitta oggi al ricercatore e attivista egiziano: "Chiederemo al governatore militare di annullare la sentenza o di far rifare il processo come è avvenuto nel caso di Ahmed Samir Santawy", ha detto Hoda Nasrallah parlando all'ANSA davanti al palazzo di Giustizia di Mansura dove si è pronunciato il giudice monocratico di una corte per la sicurezza dello Stato.

Amnesty: "Il peggiore degli scenari'

"Il peggiore degli scenari possibili. Patrick Zaki condannato a tre anni". Lo scrive sui suoi profili social il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury.

