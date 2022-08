Premier Pakistan: piogge 'senza precedenti in 30 anni'

Le piogge che hanno colpito il Pakistan in questi giorni sono "senza precedenti negli ultimi 30 anni": lo ha detto il premier del Paese, Shehbaz Sharif. Le piogge monsoniche che hanno causato massicce inondazioni in tutto il Pakistan, uccidendo almeno 1.061 persone, sono "senza precedenti negli ultimi 30 anni", ha dichiarato Sharif. Le inondazioni sono "come un oceano, c'è acqua dappertutto", ha aggiunto il capo del governo nel corso di una visita alle regioni settentrionali del Paese duramente colpite dalle precipitazioni, dove sono proseguono le operazioni di soccorso.