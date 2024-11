Mosca, nei giorni scorsi altri due attacchi ucraini con Atacms, prepariamo una risposta

Il ministero della Difesa di Mosca ha detto che le forze ucraine hanno lanciato altri due attacchi con missili americani Atacms contro la regione russa di Kursk il 23 e il 25 novembre, usando in totale 13 missili.

Il ministero della Difesa russo ha detto che "sono in preparazione azioni di risposta" ai due nuovi attacchi con missili americani Atacms dall'Ucraina.

Il 23 novembre, precisa il ministero della Difesa russo, gli ucraini hanno lanciato un attacco con cinque missili su una postazione della difesa missilistica antiaerea S-400 nell'area di Lotarevka, 37 chilometri a nord-ovest della città capoluogo Kursk. Il sistema di difesa Pantsir ne ha abbattuti tre, mentre due hanno raggiunto il bersaglio, provocando anche un numero imprecisato di morti o feriti. Il 25 novembre otto Atacms sono stati lanciato sull'aeroporto di Kursk-Vostochny, presso l'insediamento di Khalino. Sette missili sono stati abbattuti dai sistemi di difesa S-400 e Pantsir, mentre uno ha raggiunto l'obiettivo. A seguito della caduta di frammenti dei razzi, due militari sono rimasti leggermente feriti e le infrastrutture sono state leggermente danneggiate, conclude il ministero.

"Condanniamo con la massima fermezza possibile la retorica nucleare irresponsabile e minacciosa della Russia, nonché la sua posizione di intimidazione strategica. Non tollereremo mai le minacce di usare armi nucleari, per non parlare di qualsiasi uso di armi nucleari, da parte della Russia nel contesto della sua guerra di aggressione contro l'Ucraina. Esprimiamo inoltre la nostra più profonda preoccupazione per l'uso di armi chimiche e di agenti antisommossa come metodo di guerra da parte della Russia in Ucraina". Lo si legge in un passaggio della dichiarazione finale del G7 Esteri di Fiuggi.

"Siamo fermi contro la guerra di aggressione della Russia. Condanniamo con veemenza i brutali attacchi contro le città e le infrastrutture civili critiche dell'Ucraina e il suo inaccettabile tributo di popolazione civile. L'uso da parte della Russia di un missile balistico a raggio intermedio il 21 novembre è un'ulteriore prova del suo comportamento sconsiderato e in escalation. Il nostro sostegno all'integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina rimarrà incrollabile". Lo si legge nella dichiarazione finale del G7 Esteri di Fiuggi.

Sulla guerra in Ucraina "il nostro obiettivo finale rimane quello di raggiungere una pace globale, giusta e duratura, in grado di ripristinare il pieno rispetto dei principi fondamentali del diritto internazionale, palesemente violati dalla Russia" e "sottolineiamo che nessuna iniziativa sull'Ucraina può essere presa senza l'Ucraina". Lo si legge nella dichiarazione finale del G7 Esteri di Fiuggi. "A tal fine, continueremo a impegnarci anche con partner e attori globali per ottenere il più ampio supporto internazionale possibile per i principi e gli obiettivi chiave della Formula di pace dell'Ucraina, in linea con il diritto internazionale, tra cui i principi della Carta delle Nazioni Unite di sovranità e integrità territoriale", si legge ancora.

Le forze russe hanno lanciato la notte scorsa sull'Ucraina un record di 188 droni, oltre a quattro missili balistici Iskander-M: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che le difese aeree del Paese hanno abbattuto 76 velivoli senza pilota nemici.

"Purtroppo sono stati colpiti impianti infrastrutturali critici e sono stati danneggiati edifici privati e condomii in diverse regioni a causa dei massicci attacchi dei droni - si legge in un comunicato -. Non ci sono state vittime o feriti".

I droni distrutti sono stati intercettati nelle regioni di Kiev, Cherkasy, Kirovohrad, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Poltava, Zhytomyr, Khmelnytsky, Vinnytsia, Chernivtsi, Ternopil, Rivne, Zaporizhzhia, Dnipro, Odessa e Mykolaiv. Altri 95 droni risultano dispersi, presumibilmente a causa delle contromisure di guerra elettronica adottate dalle difese ucraine, mentre cinque velivoli senza pilota si sono diretti verso la Bielorussia.

L'agenzia Bloomberg riferisce intanto che il governo del Regno Unito ha fornito segretamente all'Ucraina nelle scorse settimane decine di altri missili da crociera Storm Shadow. Si è trattato delle prime consegne di questi missili avvenute sotto il primo ministro Keir Starmer, che ha promesso di continuare a sostenere Kiev nella guerra contro la Russia. Secondo le fonti, Londra ha ordinato gli Storm Shadow dopo che Kiev aveva esaurito i missili a lungo raggio.

Filorussi, mortai ucraini su bus civile, 4 morti e 7 feriti

Quattro civili sono rimasti uccisi e sette feriti in un bombardamento con mortai delle forze ucraine su un autobus civile a Novaya Kakhovka, nella parte della regione di Kherson controllata dai russi. Lo riferisce il governatore filorusso Vladimir Saldo sul suo canale Telegram.

Kiev, 'la Russia usa le mine per attività genocide'

Un funzionario del ministero della Difesa di Kiev ha dichiarato a una conferenza sulle mine in Cambogia che la Russia sta compiendo "attività genocide" con la posa di mine sul territorio ucraino. La Russia sta piantando mine nelle "città, tra i contadini, nelle stazioni dei trasporti pubblici", ha dichiarato Oleksandr Riabtsev del Ministero della Difesa di Kiev, aggiungendo che queste "attività genocide" hanno colpito aree in cui vivono sei milioni di ucraini.

