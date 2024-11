Ucraina sotto attacco, pioggia di missili. Aiea: "Sotto pressione la sicurezza nucleare". La Polonia fa decollare i jet da combattimento

L'Ucraina è stata presa di mira da "uno dei più potenti" attacchi aerei mai lanciati dalla Russia, ha dichiarato stamani il ministro degli Esteri ucraino, Andryi Sybiha. "Droni e missili contro città pacifiche, civili dormienti, infrastrutture essenziali", ha denunciato Sybiha.

La Polonia ha dichiarato di aver fatto decollare i jet da combattimento e mobilitato tutte le forze disponibili domenica in risposta a un "massiccio" attacco missilistico e di droni russi sull'Ucraina. "A causa di un massiccio attacco della Russia, con missili da crociera, missili balistici e droni contro siti situati, tra gli altri luoghi, nell'Ucraina occidentale, sono iniziate le operazioni da parte di aerei polacchi e alleati", ha fatto sapere il Comando operativo polacco sulla piattaforma di social media X.

"Un massiccio bombardamento coordinato ha colpito tutte le regioni dell'Ucraina. Nel corso della notte e della mattinata, i terroristi russi hanno utilizzato droni di vario tipo, in particolare gli Shahed, ma anche missili da crociera, missili balistici e ipersonici Zirkon, Iskander e Kinzhal. In totale, circa 120 missili e 90 droni. Le nostre forze di difesa aerea hanno distrutto più di 140" di questi. L'obiettivo del nemico erano le nostre infrastrutture energetiche in tutto il Paese. Purtroppo, ci sono danni": lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sul suo canale Telegram.

Il ministro dell'Energia dell'Ucraina, German Galushchenko ha indicato su Telegram che "è in corso un massiccio attacco al sistema elettrico" e che le forze russe stanno "attaccando gli impianti di produzione e trasmissione di elettricità in tutto il Paese". Il sindaco di Kiev, Vitali Klitchko, ha riferito di un ferito quando un frammento di drone è caduto su un condominio della capitale.

Autorità locali e media ucraini hanno riferito di numerose esplosioni in tutto il Paese, in particolare nel sud a Zaporizhzhia, Odessa, Mykolaiv e Chernihiv. Interruzioni della distribuzione di elettricità programmati hanno colpito la capitale Kiev e la sua regione e le oblast di Donetsk, in Donbass, e di Dnipropetrovsk. Lo riporta Ukrinform. "Si tratta di una misura preventiva", ha scritto il capo dell'amministrazione regionale di Kiev, Serhii Popko.

Aiea, il raid russo mette sotto pressione la sicurezza nucleare

Le centrali nucleari ucraine operative hanno ridotto questa mattina la produzione di elettricità a scopo precauzionale dopo i massicci raid russi in tutto il paese "mettendo ulteriormente sotto pressione la sicurezza nucleare": lo ha affermato in una nota il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael Mariano Grossi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA