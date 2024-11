Herzog da Biden, ma prima elogia Trump come 'campione di pace'

"Un campione di pace e cooperazione" per lo Stato di Israele: così il presidente Isaac Herzog ha definito l'ex presidente Donald Trump durante il suo discorso all'assemblea generale della Federazione ebraica nordamericana, tenutosi lunedì sera a Washington, alla vigilia del suo incontro con Joe Biden alla Casa Bianca.

Herzog ha detto di aver parlato con Trump qualche giorno fa e di aver ribadito la "necessità urgente di riportare a casa i nostri ostaggi".

Libano, 5 morti in un nuovo raid israeliano nel sud

Cinque persone sono morte in un raid israeliano contro un villaggio nel sud del Libano. Lo riferisce il ministero della Sanità libanese. I

n precedenza lo stesso ministero aveva riportato un bilancio di 5 morti in un altro raid a est di Beirut.

'Drone colpisce un asilo nel nord d'Israele, nessun ferito'

Un drone lanciato dal Libano è caduto questa mattina nella zona della città israeliana di Nesher, nel distretto di Haifa, ha reso noto l'esercito (Idf), aggiungendo che "al momento non sono pervenute segnalazioni di feriti". Secondo il Times of Israel (Toi), che cita l'esercito, il velivolo kamikaze era carico di esplosivo e ha colpito un asilo. Poco prima, scrive l'Idf su Telegram, erano risuonate le sirene d'allarme nelle zone della baia di Haifa, della Galilea occidentale e dell'Alta Galilea, ma non a Nesher. "L'incidente è oggetto di revisione", conclude la nota. Il Toi riferisce che i bambini si trovavano già nel rifugio.

Israele apre il valico di Kissufim, camion con aiuti a Gaza

Il nuovo valico di Kissufim tra Israele e la Striscia di Gaza meridionale è stato aperto per la consegna di aiuti umanitari ai palestinesi, così come era stato annunciato nei giorni scorsi. Lo rende noto il coordinatore delle attività governative nei territori (Cogat) del ministero della Difesa spiegando che il valico è stato aperto "in conformità con le direttive del livello politico e come parte dello sforzo e dell'impegno per aumentare la quantità e le rotte degli aiuti alla Striscia di Gaza". I camion carichi di cibo, acqua, attrezzature mediche e attrezzature per i rifugi nella parte meridionale e centrale di Gaza sono passati attraverso il nuovo valico dopo essere stati ispezionati dalle autorità al valico di Kerem Shalom.

Wafa, 6 palestinesi uccisi in raid israeliano a Gaza

I paramedici della Mezzaluna Rossa Palestinese hanno riferito che sei palestinesi sono stati uccisi nella città di Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale, dopo che un drone israeliano ha preso di mira un raduno di cittadini. Lo riporta Wafa. In un altro attacco un civile e circa 20 feriti sono stati trasferiti all'ospedale Al-Shifa a ovest di Gaza City, dopo che un drone israeliano ha bombardato la zona di Abu Iskandar, nel quartiere Sheikh Radwan, a nord della città.

Bombardamenti israeliani a Khan Yunis, centrato un internet cafè che ospitava sfollati

L'emittente araba Al Jazeera afferma che almeno 11 persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite stanotte in un attacco aereo israeliano vicino Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Aaerei da guerra avrebbero colpito il distretto di Al-Mawasi, centrando un internet café e dei tendoni che ospitavano rifugiati palestinesi.

Precedentemente sempre Al Jazeera aveva dato notizia di altri cinque morti per raid israeliani sulla città di Gaza e su quella di Beit Hanun, nel nord dell'enclave palestinese. La Protezione civile di Gaza da parte sua segnala "almeno 14 vittime e decine di feriti" per gli attacchi delle ultime ore sulla Striscia.

Le Forze di difesa israeliane hanno annunciato stamattina che quattro soldati sono morti ieri in combattimento nel nord della Striscia di Gaza.

