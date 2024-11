Bombardamenti israeliani nella notte a Khan Yunis, Gaza e Beit Hanun

L'emittente araba Al Jazeera afferma che almeno 11 persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite stanotte in un attacco aereo israeliano vicino Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Aaerei da guerra avrebbero colpito il distretto di Al-Mawasi, centrando un internet café e dei tendoni che ospitavano rifugiati palestinesi. Precedentemente sempre Al Jazeera aveva dato notizia di altri cinque morti per raid israeliani sulla città di Gaza e su quella di Beit Hanun, nel nord dell'enclave palestinese. La Protezione civile di Gaza da parte sua segnala "almeno 14 vittime e decine di feriti" per gli attacchi delle ultime ore sulla Striscia.

Le Forze di difesa israeliane hanno annunciato stamattina che quattro soldati sono morti ieri in combattimento nel nord della Striscia di Gaza.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA