Wafa: "Almeno 9 morti in raid notturni israeliani su Gaza"

Almeno 9 civili palestinesi sono rimasti uccisi la scorsa notte e nelle prime ore della mattina nella Striscia di Gaza, colpita da diversi raid israeliani. In particolare - scrive l'agenzia palestinese Wafa -, due sono le vittime nel campo profughi di Jabalia, mentre nel sobborgo di Al-Tuffah, a est di Gaza City, almeno sei persone, fra cui tre bambini e una donna, hanno perso la vita nel bombardamento di una casa. Inoltre - scrive a sua volta Al Jazeera - un altro palestinese è morto in una tendopoli colpita dall'artiglieria su al-Mawasi, a ovest di Khan Younis. Un numero non specificato di vittime, infine, si registra nel nord.



