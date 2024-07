Trump: 'Biden cacciato con un colpo di stato da Pelosi-Obama'

Diverse personalità democratiche hanno "spinto fuori" Joe Biden dalla corsa, "hanno cercato di organizzare un colpo di stato": e' l'accusa di Donald Trump in una intervista alla Fox, all'indomani del discorso del presidente sul suo ritiro. "L'hanno spinto fuori, tra Pelosi, Obama e altri", ha detto il tycoon. "Li ho visti in televisione, erano così carini, 'Oh sì, amiamo Joe, amiamo Joe'. Ma dietro le quinte, so perfettamente che sono stati brutali" nei suoi confronti, ha aggiunto.

