Orban ha scritto ai leader Ue sulla 'prima fase della sua missione di pace'

Balaz Orban, braccio destro del premier ungherese Viktor Orban, ha detto oggi che "il Primo Ministro ha informato per iscritto i leader del Consiglio Europeo sui negoziati, sulle esperienze della prima fase della missione di pace e sulle proposte ungheresi"

"Se l'Europa vuole la pace e vuole avere un ruolo decisivo nella risoluzione della guerra e nella fine dello spargimento di sangue, deve ora elaborare e attuare un cambiamento di direzione", ha aggiunto, in un'intervista alla testata Magyar Nemzet.

"Non dobbiamo - prosegue - né sopravvalutare né sottovalutare il nostro ruolo. Sappiamo esattamente quali sono i punti di forza del Paese e quali no, ma fin dal primo giorno del conflitto siamo stati agenti credibili per la pace, essendo gli unici in grado di negoziare con tutte le parti. Il fatto stesso che questi incontri si siano svolti a intervalli di due settimane dimostra che l'Ungheria può svolgere un ruolo serio nella mediazione: la maggior parte dei Paesi al mondo aspetta anni solo per avere un incontro di questo tipo".

"Siamo convinti che l'intero periodo di presidenza dell'Ue del nostro Paese debba essere utilizzato, in termini politici, per creare le condizioni per i negoziati di pace. Se l'Ue non agisce ora, potrebbe non essere in grado di agire in seguito. Ci sono diversi attori della politica internazionale con i quali vale la pena negoziare e incoraggiarli ad agire insieme. Quindi ci sono ancora viaggi e negoziati da fare. Siamo nel mezzo di un periodo molto intenso", ha detto il braccio destro del premier ungherese.

Venerdì scorso Orban ha incontrato Donald Trump, accreditandosi come uomo di pace capace di mettere fine al conflitto in Ucraina. "Missione di pace 5.0. E' stato un onore visitare Donald Trump a Mar-a-Lago. Abbiamo discusso dei modi per fare la pace. La buona notizia del giorno: troverà una soluzione!", ha scritto Orban su X. "Abbiamo continuato la missione di pace a Mar-a-Lago. Donald Trump ha dimostrato durante la sua presidenza che è un uomo di pace. Lo sarà di nuovo!", ha aggiunto in un altro commento, postando foto e video che lo immortalano insieme al tycoon.

Prima della sua riunione con Trump, il premier ungherese ha incontrato il presidente Vladimir Putin, un appuntamento che fatto storcere il naso a molti dirigenti Anche se in una lettera al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, Orban ha detto di non aver avanzato "alcuna proposta" e di non aver espresso "alcuna opinione a nome del Consiglio europeo o dell'Unione europea" durante i suoi colloqui con Putin.

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha spiegato da parte sua che Putin "non ha trasmesso alcun messaggio a Trump tramite Orban". In quanto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha sottolineato che "Per quanto riguarda il premier Orban, è stato a Kiev e poi è volato a Mosca. Non sapevo che volasse a Mosca, è stata una sua scelta indipendente. Quanto alla possibilità di fare da mediatore, non c'è mediazione tra Russia e Ucraina. Solo alleanze serie e forti possono fungere da mediatori, il mondo intero può costringere la Russia a fermare questa guerra. Non è questione di mediazione, ma di opportunità".

