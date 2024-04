Nazionalisti prima forza nel Paese Basco pari con la sinistra indipendentista

Alla chiusura delle urne alle 20:00 nel Paese Basco, per eleggere i 75 rappresentanti nel Parlamento, il Partito nazionalista basco mantiene la prima posizione per numero di voti, in un pareggio in numero di seggi con Eh Bildu, il partito della sinistra indipendentista radicale basca, secondo il sondaggio della Tv pubblica basca EiTB. I socialisti del Pse si confermano come terza forza, mantenendo le chiavi per il governo della regione.

L'exit poll della tv pubblica EiTB in chiusura dei seggi attribuisce il 35,7% al conservatore Partito nazionalista basco (Pnv), con 26/28 seggi, rispetto ai 31 ottenuti nel 2020. In sostanziale pareggio con Eh Bildu, che con il 32,9% dei consensi otterrebbe lo stesso numero di seggi, con un notevole miglioramento rispetto ai 21 registrati nella scorsa legislatura. I socialisti del Pse avanzerebbero al 14,3%, di un punto rispetto ai risultati del 2020, ottenendo 10/12 seggi, e mantenendo le chiavi per la maggioranza assoluta di 38 seggi nella Camera basca, con la possibilità di rinnovare l'accordo di coalizione di governo con il Pnv. Il Partito Popolare avanzerebbe dal 6,8 all'8,4% dei consensi, ottenendo 7 seggi, uno in più della scorsa legislatura, a scapito del partito dell'estrema destra Vox, che perderebbe il suo unico rappresentante. Sul versante della sinistra confederata, Podemos otterrebbe il 3,6% dei voti con 1/2 parlamentari rispetto ai 6 ottenuti nel 2020. Mentre la coalizione di sinistra Sumar, con il 2,6% consensi, resterebbe fuori della Camera basca al suo esordio nelle elezioni di Euskadi, non superando la soglia di sbarramento del 3%.

