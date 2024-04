Israele lancia l'attacco contro l'Iran, colpita una base militare a Esfahan. Teheran: 'Nessuna ritorsione immediata' - DIRETTA

10:51

"E' stata una cosa aspettata da parte di Israele. La cosa importante è vedere l'intensità. E' stata una risposta non eccessiva, che potrebbe in qualche modo chiudere questa questione che si è aperta con la bomba in Siria che ha ucciso il generale Sayyed Razi Mousavi. Abbiamo il dovere dell'ottimismo". Lo ha affermato il Ministro della difesa Guido Crosetto nel corso della trasmissione radiofonica "Giù la maschera" (Radio 1 Rai), condotta da Marcello Foa e dedicata al tema "Difesa europea: cosa deve fare l'Italia?". "Anche le dichiarazioni successive da una parte e dall'altra ci danno la speranza che si possa chiudere questo fronte", ha proseguito Crosetto, che invece sulla questione di Gaza precisa che "sono sui capitoli distinti. Su Gaza sembra che la determinazione israeliana sia quella di andare avanti. Non sembra esserci un cambio di strategia, ovvero l'idea di estirpare Hamas e di rendere in qualche modo più sicura quell'area".