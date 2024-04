Tre attacchi lanciati dall'Iran contro Israele. Lanciati droni e missili

23:39

"Questo non è un attacco che ha sorpreso. Le modalità con cui questo attacco è stato posto con lanci sia dallo Yemen che dal Libano e dall'Iran non hanno destato stupore". Lo afferma il ministro della Dofesa, Guido Crosetto, nell'edizione straordinaria del Tg1. "Eravamo tutti pronti - aggiunge -, le modalità con l'utilizzo di droni che posso essere intercettati non solo dalle difese israeliane ma anche da un supporto americano e anche giordano ci danno la speranza che non si possa arrivare a colpire obiettivi che possano determinare una reazione molto forte. Il nostro personale che opera in area è preparato ed è stato avvisato per tempo per adottare tutte le misure di sicurezza necessarie".