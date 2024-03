Putin all'87,8% dei voti secondo i primi exit poll. La protesta di mezzogiorno: file ai seggi a Mosca. 'Almeno 74 arresti in Russia'

Putin all'87,8% dei voti secondo i primi exit poll di Mosca. Secondo l'exit poll della televisione di Stato Primo Canale, il presidente russo Vladimir Putin sarebbe stato rieletto con l'87,8% dei voti, con un'affluenza in persone che ha superato il 73%. Si attende l'affluenza complessiva che comprende anche il voto online.



Putin ottiene l'88% delle preferenze alle presidenziali in Russia quando sono stati scrutinati già il 25% dei seggi. Lo rende noto la commissione elettorale, secondo quanto riporta la Tass.





Lunghe file si stanno formando davanti a diversi seggi elettorali nel centro di Mosca, come ha constatato l'ANSA. Sulla storica via Arbat si era formata una coda di alcune centinaia di persone intorno a mezzogiorno, quando era in programma la protesta indetta da Navalny. La polizia, presente in forze, si limita a sorvegliare la situazione e regolare il flusso degli elettori. Diversi media e social mostrano anche file in altri seggi, fra cui uno a San Pietroburgo.

Lunghe file di elettori anche fuori dai seggi elettorali poste in diverse ambasciate russe all'estero, attorno a mezzogiorno. Lo testimonia, postando molti video e foto sui social, la Novaya Gazeta Europe. Le immagini mostrano tantissime persone ad Astana, nel Kazakhstan, lo stesso a Berlino, a Istanbul e a Sofia.

Yulia Navalnaya, la vedova di Aleksei Navalny, ha scelto la fila degli elettori fuori dall'ambasciata russa a Berlino per celebrare l'iniziativa "Mezzogiorno contro Putin", rilanciata dal marito poco prima di morire. Come si vede da diversi account social, è apparsa rilassata e sorridente, con in mano un mazzo di fiori, mentre in tanti la salutano e le chiedono un selfie. E' stata accolta da applausi e abbracci.

"Sulla scheda - ha detto - ho scritto il nome di Alexei"



Sale a 74 il numero di persone arrestate in tutto il Paese per aver protestato fuori dai seggi in quest'ultima giornata elettorale. Lo rende noto la ong, Ovd-Info.

A metà della terza e ultima giornata delle presidenziali in Russia l'affluenza dei votanti ha superato il dato del 67,5% registrato nel 2018, quando le elezioni si tennero in un solo giorno, secondo quanto riferisce la Commissione elettorale centrale, citata dalla Tass.

Secondo Mosca, un attacco di drone ucraino ha colpito un seggio elettorale per le presidenziali russe nella parte della regione ucraina di Zaporizhzhia occupata: lo scrive la Tass, citando un politico filorusso locale. L'attacco, scrive l'agenzia russa, è avvenuto nella cittadina di Kamenka-Dneprovskaya, vicino alla linea del fronte, e l'edificio colpito della locale Casa della Cultura, che ospitava il seggio, ha preso fuoco. Non ci sono vittime, ma il Ministero russo per le emergenze afferma che non si è potuto intervenire per spegnere le fiamme perché "gli attacchi nemici continuavano".

Medvedev, 'clamorosa vittoria di Putin'

L'ex presidente russo Dmitri Medvedev ha sottolineato con entusiasmo la "clamorosa vittoria" di Vladimir Putin alle elezioni presidenziali, mentre la televisione di stato ha rimarcato "il colossale sostegno" di cui gode il capo del Cremlino e l'"incredibile consolidamento" del Paese a favore del suo leader, che avrebbe raccolto oltre l'87% dei voti secondo un sondaggio ufficiale e risultati parziali. "Mi congratulo con Vladimir Putin per la sua clamorosa vittoria", ha affermato Medvedev, numero due del Consiglio di sicurezza russo e che è stato presidente dal 2008 al 2012 con Putin come primo ministro, mentre quest'ultimo era stato costretto a rinunciare alla presidenza per limiti sul numero di mandati.

Varsavia, 'le elezioni russe segnate dalla repressione'

"Le elezioni presidenziali in Russia non sono legali, libere ed eque". E' questa la posizione del governo polacco, che attraverso una nota del ministero degli Esteri ha aggiunto che il voto si è svolto "in un contesto di dura repressione" e nelle regioni occupate dell'Ucraina, in violazione del diritto internazionale.

Zelensky, Putin malato di potere, vuole regnare per sempre

Vladimir Putin è un uomo "malato di potere" che vuole "regnare per sempre". Lo dice scrive sui social Volodymyr Zelensky, mentre arrivano i primi dati che confermano il plebiscito nei confronti del leader russo. "È chiaro a tutti che questo personaggio, come è successo tante volte nella storia, è semplicemente ubriaco di potere e sta facendo tutto il possibile per regnare in eterno e non c'è male che non commetterà per prolungare il suo potere personale", ha detto il presidente ucraino, definendo il voto russo "senza alcuna legittimità".

Volkov, 'la vittoria di Putin non ha niente di reale'

La vittoria di Vladimir Putin, che sarebbe arrivata con un plebiscito nei suoi confronti, "non ha nulla a che fare con la realtà": lo ha denunciato Leonid Volkov, ex braccio destro di Alexei Navalny che nei giorni scorsi è stato aggredito a martellate in Lituania.

Due molotov contro l'ambasciata russa in Moldavia

Una persona ha lanciato due bottiglie molotov contro l'ambasciata russa a Chisinau, in Moldavia, dove erano in corso le operazioni di voto per le presidenziali. "Due bottiglie molotov sono state lanciate nel cortile dell'ambasciata, l'aggressore è stato arrestato dalle forze dell'ordine", ha detto alla Tass il portavoce della missione diplomatica, Anatoly Loshakov.

