Putin lancia un appello ai cittadini: 'Andate a votare per la Patria'. I dubbi della Nato

Il presidente russo Vladimir Putin ha invitato i cittadini a dare prova di "patriottismo" e ad andare alle urne. "Andate ai seggi elettorali ad esprimere la vostra posizione civica e patriottica, a votare per il vostro candidato, per il futuro di successo della nostra Russia che amiamo", ha detto alla vigilia delle presidenziali, riporta Interfax."Spetta solo a voi, cittadini russi, determinare il futuro della Patria. Non solo dovrete dare il vostro voto, ma dichiarare con fermezza la vostra volontà e aspirazioni, il vostro ruolo personale nell'ulteriore sviluppo della Russia, perché le elezioni sono un passo verso il futuro".







Stoltenberg, le elezioni in Russia non saranno né libere né giuste

"Le elezioni libere sono al cuore di ogni democrazia e in Russia non saranno né libere né giuste. Perché sia così servono diversi candidati, una stampa libera, e non è così in Russia, dove gli oppositori sono in prigione. Putin è al potere da decenni e nessuno si aspetta che queste elezioni portino cambiamenti al Cremlino". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg presentando il rapporto annuale dell'alleanza, aggiungendo poi che le urne aperte nei territori occupati dalla Russia in Ucraina saranno "totalmente illegali".

Kiev esorta gli Stati a non riconoscere il voto in Russia

Kiev ha esortato la comunità internazionale a respingere i risultati delle elezioni presidenziali russe che si terranno questo fine settimana, anche nelle zone dell'Ucraina occupate dalle truppe di Mosca. In particolare il ministero degli Esteri ha chiesto a Stati e organizzazioni straniere "di astenersi dal riconoscere i risultati di queste elezioni", definendole una "farsa". Il ministero degli Esteri ucraino ha definito illegale e nullo il voto per le elezioni presidenziali russe, come riporta il Guardian. Il ministero ha affermato nella sua dichiarazione che la campagna elettorale nei territori occupati dalla Russia ha mostrato che Mosca dimostra "continuo flagrante disprezzo per le norme e i principi del diritto internazionale".

Le Commissioni Esteri di 23 Paesi condannano voto russo in Ucraina

I presidenti delle commissioni per gli Affari esteri di 23 Parlamenti - da quelli baltici agli Stati Uniti, a Israele - hanno firmato una dichiarazione che respinge la legittimità delle elezioni condotte dalla Russia nei territori ucraini occupati. Lo riferisce il Guardian.

Parlamento Ue, 'non avremo osservatori alle elezioni russe'

"Il Parlamento europeo non manderà osservatori alle elezioni presidenziali in Russia e di conseguenza non commenterà né la procedura né i risultati che verranno annunciati in seguito". Lo dichiara il presidente della commissione Esteri dell'Eurocamera, il popolare tedesco David McAllister. "Nessun singolo deputato al Parlamento europeo è stato incaricato di osservare o commentare questo processo elettorale per suo conto, né nel territorio della Federazione Russa né nel territorio della Crimea illegalmente annesso o nei territori dell'Ucraina illegalmente occupati dalla Russia", spiega l'eurodeputato, evidenziando che, di conseguenza, "se un deputato del Parlamento europeo decidesse di osservare queste elezioni, lo farebbe di propria iniziativa e non dovrebbe in nessun caso impegnare il Parlamento europeo con alcuna dichiarazione o azione".

