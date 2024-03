Biden vince primarie in Georgia e aggancia la nomination

Joe Biden ha vinto le primarie democratiche in Georgia e ha raggiunto il quorum matematico per la nomination alla Casa Bianca. Lo riferisce la Cnn. Biden aveva bisogno di 1.968 delegati per vincere la nomination ed Edison Research ha dichiarato che ha superato quella soglia quando sono cominciati ad arrivare i risultati delle primarie in Georgia. Ora si attende l'esito delle primarie in Mississippi, nello Stato di Washington, nelle Isole Marianne Settentrionali, e dei caucus dei Democratici che vivono all'estero.

