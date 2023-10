Tajani domani in Israele, poi andrà in Giordania

"Domani sarò in Israele per ribadire la nostra vicinanza ad un popolo ferito dalla violenza del terrorismo di Hamas. Poi andrò in Giordania", ha scritto il ministro Antonio Tajani su X.

"La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola - comunica la Commissione Ue in una nota -si recheranno in Israele domani per esprimere solidarietà alle vittime degli attacchi terroristici di Hamas e incontrare la leadership israeliana".

La premier "Giorgia Meloni, continua a tenersi in stretto contatto con i principali capi di Stato e di Governo delle Nazioni alleate e con i leader dei Paesi più coinvolti dalla profonda crisi in corso nella regione mediorientale. Nella giornata di oggi, il Presidente del Consiglio ha avuto una conversazione telefonica con il Re di Giordania, Abdallah II Ibn Al Hussein". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che la premier "ha auspicato un rapido decremento del conflitto che non si deve allargare al resto della regione e il ruolo cruciale che ha in questo contesto la Giordania".

