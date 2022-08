Ucraina: I russi sono pronti a fermare la centrale nucleare di Zaporzhzhia

La compagnia nucleare statale ucraina Energoatom ha dichiarato oggi che le forze russe pianificano di spegnere i blocchi di alimentazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia e di scollegarli dalla rete elettrica ucraina. Lo riporta il sito di Ukrinform.

"Abbiamo informazioni che le forze di occupazione russe stiano pianificando di spegnere i blocchi di alimentazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia e di scollegarli dalla rete elettrica ucraina. Attualmente l'esercito russo è alla ricerca di forniture di carburante per i generatori diesel che dovrebbero essere accesi" dopo lo stop, per alimentare i sistemi di raffreddamento. L'intelligence ucraina ha inoltre ricevuto una nuova conferma di notizie di preparativi russi per una "provocazione su larga scala".

UN VIDEO DELLA CNN MOSTRA MEZZI MILITARI RUSSI NELLA CENTRALE DI ZAPORIZHZHIA

Un nuovo video che sta circolando online mostra la presenza di mezzi militari russi parcheggiati all'interno della sala turbine connessa a uno dei reattori della centrale nucleare ucraina di Zaporizhizia, occupata dalle truppe di Mosca e al centro dell'attenzione internazionale per il timore di catastrofici incidenti: lo scrive la Cnn, aggiungendo di aver geolocalizzato e autenticato il filmato. Non è invece chiaro quando le immagini siano state girate. In esse - scrive la Cnn - si vedono due file di camion militari russi, di cui sono visibili almeno cinque, uno dei quali con il simbolo "Z" dipinto sul cofano, parcheggiati nella sala turbine a circa 130 metri dal reattore nucleare corrispondente, uno dei sei della centrale. Visibili anche qualcosa che assomiglia a una tenda e alcuni bancali di diverse dimensioni di cui, scrive la Cnn, non è chiaro lo scopo.

Mosca ha finora detto che l'equipaggiamento militare presente nella centrale riguarda solo il servizio di guardia e ieri il ministero della Difesa russo ha detto che immagini satellitari mostrano chiaramente che nella centrale "non sono presenti armi, specialmente quelle pesanti". L'Ucraina invece accusa l'esercito russo di sparare dall'interno della centrale, facendosene scudo - accuse, queste respinte dalla Russia - e anche di maltrattare il personale ucraino addetto al funzionamento dell'impianto nucleare, il più grande d'Europa, che a giorni dovrebbe essere visitato da esperti dell'Aiea, l'agenzia dell'Onu per l'energia nucleare.

GLI USA: "LA RUSSIA DISPREZZA LA SICUREZZA NUCLEARE"

Gli Stati Uniti sono "a conoscenza di rapporti secondo cui i militari russi hanno maltrattato" il personale della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, condannando "l'incauto disprezzo della Russia per la sicurezza nucleare". Il dipartimento di Stato ha ribadito la necessità che venga garantito al più presto l'accesso alla centrale ai funzionari dell'Aiea, l'Agenzia iinternazionale per l'energia atomica.

COSA STA SUCCEDENDO SUL CAMPO

Intanto le truppe russe, bombardando costantemente Kharkiv, stanno cercando di limitare le azioni delle forze ucraine in modo che non possano lanciare contrattacchi in altre direzioni. Lo riporta Ukrinform citando l'ultimo aggiornamento di intelligence pubblicato su Twitter dal Ministero della Difesa britannico. Le forze russe tengono sotto pressione il settore di Kharkiv in modo relativamente leggero, ma continuano a condurre incursioni locali e attacchi di sondaggio contro le forze ucraine.

Probabilmente stanno cercando di costringere l'Ucraina a mantenere forze significative su questo fronte, per evitare che vengano impiegate come forza di contrattacco altrove", scrive l'intelligence britannica. E aggiunge che, sebbene la linea del fronte in questo settore si sia mossa poco da maggio, la seconda città ucraina è stata una delle più costantemente bombardate dall'inizio dell'invasione, quando le forze russe probabilmente miravano a raggiungere la periferia entro 24 ore. "Kharkiv si trova a circa 15 km dalla linea del fronte russo e rimane nel raggio d'azione della maggior parte dei colpi di artiglieria russa. Lanciarazzi multipli e armi ad area generalmente imprecise hanno causato devastazioni in gran parte della città", si legge nel rapporto.

Nel frattempo si aggra il bilancio delle vittime: sono almeno 19 le persone uccise, tra cui un bambino, e 44 i feriti nei recenti attacchi russi del 17 e 18 agosto, a Kharkiv. Il capo della polizia dell'Oblast di Kharkiv, Volodymyr Tymoshko, ha detto che i soccorritori stanno cercando persone sotto le macerie di un dormitorio distrutto negli attacchi. La polizia ritiene che ci siano altre due persone sotto le macerie. Lo riporta il sito del Kyiv Independent. Le forze russe "hanno colpito con un bombardamento di precisione la 14ma Brigata meccanizzata ucraina a Staryi Saltiv, nella regione di Kharkiv, infliggendo oltre 100 perdite al nemico": lo ha riferito il portavoce del ministero della Difesa di Mosca, Igor Konashenkov. Nel briefing giornaliero, il responsabile ha poi dettagliato la "distruzione di un deposito di armi nella regione di Zaporizhzhia". Colpiti mezzi corazzati e camion.