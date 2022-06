Francia, Mélenchon avanti, per Macron strada in salita

La gauche unita Nupes, guidata dal leader radicale Jean-Luc Mélenchon, ha ottenuto oggi il 26,80% dei voti contro il 25,80% della coalizione Ensemble! di Emmanuel Macron al primo turno delle legislative francesi. Questi i risultati dei primi exit-poll diffusi dalle tv francesi.

Le prime proiezioni in seggi danno ancora alla maggioranza macronista la possibilità di mantenere la maggioranza assoluta, assegnando alla coalizione Ensemble! fra 270 e 310 seggi. Alla gauche di Nupes (Jean-Luc Mélenchon), andrebbero 170-220 seggi. La maggioranza assoluta è fissata a 289 seggi.



Scende ancora l'affluenza alle urne nelle legislative in Francia, alle 17 calcolata dal ministero dell'Interno al 39,42%, in ribasso di 1,3 punti rispetto alla stessa ora del 2017, quando aveva toccato minimi storici.

A mezzogiorno, il calo era stato dello 0,8% rispetto a 5 anni fa.

I francesi hanno cominciato a votare alle 8 per le legislative che rinnoveranno il Parlamento e daranno una nuova maggioranza al presidente rieletto Emmanuel Macron. Con la sua coalizione centrista Ensemble!, il presidente rischia però - secondo i sondaggi - di perdere la maggioranza assoluta fissata a 289 seggi, per il forte aumento del Nupes, la sinistra riunita sotto l'egida del "tribuno" radicale Jean-Luc Mélenchon.