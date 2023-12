Un mare sempre più smart e blu, Ischia chiama Italia

La transizione ecologica è sbarcata anche a Cetara, in Costiera Amalfitana. Qui è stato lanciato da qui un nuovo prototipo di lampada che guarda a un futuro sostenibile. La nuova lampada a led, infatti, permette di creare un “rumore bianco” durante le attività di pesca, che è molto lenta e non sempre soddisfacente sotto il profilo del pescato, e non semplice per il pescatore. Le imbarcazioni impiegate generalmente nella pesca con la lampara sono gozzi e lance in legno o vetroresina, dai 4 ai 6 metri di lunghezza, attrezzate con grosse lampade. In passato, queste lampade erano alimentate a carburo di calcio o acetilene. Attualmente si utilizzano lampade elettriche, piantate a prua o a poppa dell’imbarcazione, a circa un metro dalla linea di galleggiamento. Il barchino è dotato di un impianto elettrico a 24 V alimentato da quattro batterie. La lampara a led impiegata sul barchino è stata tutta progettata da zero e con l’obiettivo di rendere semplice la manutenzione e l’utilizzo delle attrezzature.

Calamari appena pescati

Lungo la costa vengono poi fatti volare droni per la sorveglianza e la rilevazione aerea di rifiuti galleggianti in mare. Proprio di fronte alla Torre Vicereale è ormeggiata poi una boa multi-parametrica assicurata al fondale con una catena o strallo d’acciaio a piano virtuale e da un corpo in cemento compatibile con l’ambiente a ph modificato. Ha forma rettangolare con fori passanti per l’attecchimento bentos e fori sulle pareti laterali per favorire lo sviluppo della flora e fauna marina grazie alla creazione di ripari e tane per specie ittiche stanziali, la protezione di uova e dei giovani esemplari. La boa è stata posizionata per avviare una sperimentazione rivolta al rilevamento dati quale elemento di valorizzazione ecocompatibile dell’habitat marino per favorirne il ripopolamento ittico e la biodiversità. La boa ha consentito di avviare il monitoraggio e la mappatura, con continuità, dello specchio d’acqua interessato e rappresenta il primo step – pilota – di un sistema di monitoraggio e valutazione del mare che verrà esteso a tutta la costa Amalfitana e Sorrentina.