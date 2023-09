Ucraina invisibile, disabili e anziani in tempo di guerra

Yulia ha due figlie fortemente disabili, vive in un villaggio sulla riva sinistra del fiume Dnipro, lei si occupa della campagna, di alcune mucche e poco altro, mentre il marito lavora tutto il giorno. Le due figlie hanno 20 e 16 anni ma a causa di questa disabilità ne dimostrano 10 e 6, la più grande sta su un passeggino e ride per ogni cosa che sua madre dice, l’altra è seduta in un seggiolino da auto da bebè appoggiato su una panca e guarda dei video al cellulare, si accorge vagamente della nostra presenza.

“Pensano che sia una forma di epilessia - spiega Yulia - ma dovrei fare delle analisti genetiche specifiche. Stavo raccogliendo i soldi per andare a farle a Kiev in centri avanzati, ma poi è arrivata la guerra e quello a cui ho pensato è stato fare scorta di cibo non reperibile e siamo rimasti senza nulla”.

La famiglia che si trova nel villaggio Kurylivka ha subito un’inondazione, quindi è stata assistita da Intersos con gli "energy kit", caricabatterie e lampade per avere un minimo di luce. Il padre è stato convocato per una visita medica per essere eventualmente mobilitato per la guerra, ma sostenere la famiglia da sola per Yulia è impossibile. Non può mai lasciare le bambine, anche quando si prende cura degli animali e va nel campo a mungere la mucca si porta una per una le due figlie con rispettive carrozzine nel luogo della mungitura. Il marito è l’unico che lavora e per questo la famiglia riceverà un aiuto legale gratuito perché mobilitare il padre significa violare i diritti delle bambine.

Intersos nel contesto di questo progetto sta puntanto l’attenzione sui vulnerabili tra i vulnerabili. "I disabili e gli anziani sono tra le priorità - spiega Martina Mannocchi -, spesso rimangono al di fuori dell’assistenza, hanno più difficoltà ad esercitare i loro diritti per la loro condizione fisica, perché non riescono a spostarsi, per il fatto che più difficilmente hanno accesso a delle fonti di reddito”. Le vulnerabilità di queste persone sono molteplici, non è solo il conflitto che ha colpito la loro vita. “Sono delle persone che non riusciranno a lavorare, che non avranno accesso all’istruzione tradizionale e che non avranno la possibilità di scappare se succede qualcosa. Ad esempio l’esplosione della Centrale nucleare di Zaporizhzhia”.

Dopo l’attacco alla diga di Kakovka, infatti, da una parte le condizioni della centrale nucleare sono precarie per la mancanza d’acqua, dall’altra nessun tipo di attacco è più escluso. “Si percepisce una certa paura - conferma Mannocchi -, soprattutto dopo l’attacco alla diga, perché anche in quel caso nessuno pensava che sarebbe successo. Invece è successo”.