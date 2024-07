L'assemblea nazionale dell'Ania nell'80mo della fondazione con il presidente Mattarella

L'Assemblea annuale dell'ANIA si svolge oggi a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un'occasione per festeggiare i primi 80 anni di vita dell'Associazione e per fare il punto sui principali trend di mercato, sulle prospettive e sulle prossime sfide per il settore assicurativo. L'evento vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle Istituzioni, delle Autorità, dei vertici dei settori finanziario e assicurativo, e del mondo accademico.

Diretta streaming su ANSA.it

"Nel 2023, l'industria assicurativa nel mondo ha pagato quasi 100 miliardi di euro per sinistri legati a catastrofi naturali. In Italia si è registrato il massimo storico dei danni assicurati: oltre 6 miliardi, di cui 5,5 miliardi causati da eventi atmosferici e 800 milioni dalle alluvioni in Emilia-Romagna e in Toscana", ha detto la presidente dell'Ania, Maria Bianca Farina, nel suo intervento all'assemblea dell'associazione precisando che "il cambiamento climatico è una sfida cruciale. Assistiamo a catastrofi naturali sempre più estreme, frequenti e distruttive, che mettono a rischio un numero sempre maggiore di persone e beni"