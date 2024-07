L'assemblea nazionale nell'80mo della fondazione con il presidente Mattarella

Eventi - In collaborazione con ANIA

L'Assemblea annuale dell'ANIA si svolgerà, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, martedì 2 luglio, alle ore 10.00, a Roma. Sarà l'occasione per festeggiare i primi 80 anni di vita dell'Associazione e per fare il punto sui principali trend di mercato, sulle prospettive e sulle prossime sfide per il settore assicurativo. L'evento vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle Istituzioni, delle Autorità, dei vertici dei settori finanziario e assicurativo, e del mondo accademico.

Diretta streamimg su ANSA.it dalle 9.30