Tajani: contrari alla tassa sugli extra profitti. Giorgetti: revisione Pil Istat non cambia piani governo

"Continueremo ad essere contrari a qualsiasi tassa, anche alla tassa sugli extra profitti. Decidere cosa è extra e cosa non è extra, forse, forse è da cultura sovietica". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla 'Giornata dell'Economia' promossa da Forza Italia a Milano. Per Tajani "Giorgetti è stato male interpretato nelle parole dell'altro giorno. Non vuole aumentare le tasse, noi siamo fermissimi ma nessuno nel governo vuole aumentare le tasse, nè la Lega nè Fratelli d'Italia. "Mi pare che Giorgetti ha detto una frase che qualcuno ha strumentalizzato", ha concluso. "Oltretutto è dannoso e si scoraggiano i mercati, non possiamo mettere paura agli italiani - ha aggiunto - che vogliono investire, e a chi vuole investire in Italia".





Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti con un 'no' conferma che la revisione del Pil da parte dell'Istat non cambia i piani del governo.

