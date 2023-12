Cop28, approvato il 'Global stocktake'. Accolto con un applauso dai 198 Paesi

I 198 delegati alla Cop28, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici hanno approvato il 'Global Stocktake', il bilancio degli impegni e che comprende le azioni per ridurre le emissioni di gas serra. L'approvazione è avvenuta subito dopo l'apertura della plenaria ed è stata accolta con un applauso.

"Abbiamo le basi per la trasformazione". Lo ha detto il presidente della Cop28, Sultan Al Jaber, aprendo la sessione plenaria dei delegati rilevando che è un obiettivo "frutto della collaborazione di tutti e che coinvolge tutti". "Per la prima volta in assoluto" nella storia delle Cop "abbiamo scritto combustibili fossili nel testo", ha aggiunto. "Siamo ciò che facciamo non quello che diciamo, quindi sono importanti le azioni che metteremo in campo".

"Le future generazioni vi ringrazieranno, non conosceranno ciascuno di voi ma saranno grati per la vostra decisione". Così il presidente della Cop28 nel discorso in plenaria dopo l'approvazione del Global Stocktake in cui ha ringraziato tutti i delegati "per il lavoro, la collaborazione, gli sforzi" per "raggiungere questo risultato".

Il presidente della Cop28, Sultan Al Jaber ha affermato che l'accordo è "storico" rilevando che è stato il suo obiettivo dall'inizio dei lavori della Conferenza a Dubai. Gli Emirati Arabi Uniti, sono "giustamente orgogliosi" del loro ruolo nella mediazione del primo accordo sul clima che chiede l'abbandono dei combustibili fossili in questo decennio.

La Cop28 è "una ragione per essere ottimisti in mondo di conflitti, in Ucraina e in Medio Oriente", "è uno straordinario risultato" anche perché "era complicato mettere insieme" tutte le istanze e "ottenere il consenso". Lo ha detto l'inviato Usa per il clima John Kerry parlando in plenaria alla Cop28 a Dubai.

"Fatto!!! L'accordo dimostra che Parigi offre risultati e che possiamo andare oltre!". Lo ha postato su X Teresa Ribera, vice presidente della Spagna, Paese che ha la presidenza di turno della Ue dopo l'approvazione della Cop28 del Global Stocktake alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Dubai. Nel post il video degli applausi che hanno accolto l'approvazione dell'accordo.

