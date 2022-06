Borse in rialzo dopo la Bce, lo spread in calo

Borse europee euforiche dopo l'avvio degli scambi Usa a partire da Milano (+3,45%), spinta dall'intenzione della Bce di procedere con un nuovo scudo anti-spread. Proprio il differenziale tra Btp e Bund tedeschi si assesta sui 212 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 46,3 punti al 3,699%. Bene anche Madrid (+2,18%), Francoforte (+1,9%), Parigi (+1,85%) e Londra (+1,7%), mentre i listini Usa (Dow Jones +1,26%) e Nasdaq (+1,77%) sembrano aver già assorbito il rialzo dei tassi Fed dall'1 all'1,5% atteso in serata. Gli acquisti premiano il comparto bancario, dalle italiane Fineco (+7,55%), Intesa (+5,55%), Unicredit (+5,08%), Banco Bpm (+4,34%) e Bper (+4,23%) a Commerzbank (+4,63%), Santander (+3,7%), SocGen (+3,59%), Hsbc (+2,96%) e Bnp (+2,64%). In luce anche il comparto auto da Renault (+4,58%) a Stellantis (+2,95%) e Ferrari (+2,49%), mentre soffre quello dell'energia con Tenaris (-1,66%), Repsol (-1,15%), Bp (-0,5%) TotalEnergies (-0,35%) e Shell (-0,25%), frenato dal calo del greggio (Wti -0,82% a 118,09 dollari al barile). In controtendenza Eni (+1,63%), positiva Italgas (+1,67%) che ha presentato oggi il nuovo piano strategico 2022-2028.