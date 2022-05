Bitcoin ancora in calo, scende sotto i 30.000 dollari

Il Bitcoin ancora in calo. La criptovaluta perde il 3,1% a 29.992 dollari, scendendo per la prima volta dal luglio 2021 sotto quota 30.000 dollari. Dal picco dello scorso novembre il Bitcoin ha perso oltre il 55%.



Dopo una seduta asiatica in calo, sono in rialzo le principali Borse, nel 76/o giorno di guerra in Ucraina, che vede positivi anche i contratti sui future Usa, mentre la Camera sta per votare un ulteriore invio di armi agli ucraini e il presidente, Joe Biden, ha in calendario un incontro sul conflitto con il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi. Il rimbalzo potrebbe evitare a Wall Street il cosiddetto "mercato orso" per lo S&P, perso il 20% dal record del gennaio scorso, che nella giornata precedente l'ha portato sotto la soglia dei 4.000 punti. In Europa il rimbalzo di questa seduta vede in testa Francoforte (+1,3%), seguita da Milano (+1%), Parigi (+0,8%), Londra e Madrid (+0,6%). In ulteriore discesa lo spread Btp-Bund, a 201,8 punti, col rendimento del decennale italiano sceso al 3,100%. In lieve rialzo l'oro (+0,1%) a 1.862 dollari l'oncia, dopo che i future si erano alzati già durante la seduta in Asia. Ha girato intanto in rialzo il greggio (Wti +0,5%) a 103,5 dollari al barile e il Brent a 106,2 dollari. In calo i future sul gas naturale in Europa con le quotazioni ad Amsterdam (-2,4%) a 91,5 euro al MWh, ancora di più a Londra (-6,8%) a 120 penny al Mmbtu (unità termica). Tra le materie prime forte calo del minerale di ferro (-4%) a circa 117 dollari la tonnellata. Poco mosso il grano, sotto i livelli del giorno precedente, con il grano tenero a 1.100 dollari per unità di 5.000 bushel (staio) (+0,6%) e il grano duro a 1.173 (+0,7%). L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna l'1%, spinto soprattutto da industria e beni voluttuari. Tra le auto spicca Stellantis (+2,7%), nel lusso Lvmh (+1,9%). Quasi tutte in rialzo le banche, con esempi come Bnp Paribas (+2,8%) e Banco Bilbao (+3,8%) e eccezioni come Kbc (-10,2%). In ordine sparso i farmaceutici, con alcuni cali, come per AstraZeneca (-0,8%), e qualche rialzo, come per Roche (+0,2%) e Bayer (+0,3%) coi conti.



Ulteriore calo per il gas sulla piazza di Amsterdam. I contratti futures al giugno del 2022 cedono l'1,9% a 92 euro al MWh. Un prezzo molto vicino agli 87,58 euro dello scorso 23 febbraio e che segna il minimo dopo i 91,23 euro dello scorso 25 febbraio, giorno successivo all'avvio dell'attacco della Russia in Ucraina, quando il gas balzò a 129,92 euro al MWh. Da allora le quotazioni del gas naturale hanno raggiunto il minimo di 93 euro lo scorso 25 aprile.



Proseguono anche oggi le festività per la vittoria della Seconda Guerra Mondiale in Russia, con la conseguente chiusura della Borsa di Mosca. In rialzo il rublo a 69,51 sul dollaro, mentre appare stabile nei confronti dell'euro, con un concambio di 73,38 sulla moneta unica.