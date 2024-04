Il 25 aprile il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atteso dalle 9.00 a piazza Venezia a Roma per la cerimonia di deposizione della corona d'alloro all'Altare della Patria. Poi si trasferirà in elicottero in Toscana per essere intorno alle 10.40 Civitella Valdichiana (Arezzo), paese dove il 29 giugno 1944 avvenne l'eccidio nazista costato la vita a 244 civili.

LA DIRETTA STREAMING DELL'EVENTO

