Ezra Miller va in terapia, scuse per comportamenti violenti

(ANSA) - NEW YORK, 16 AGO - Ezra Miller andrà in terapia per curare i suoi problemi mentali. Lo ha detto lo stesso attore, 29 anni, in una dichiarazione ufficiale. L'attore, protagonista di 'The Flash', adattamento cinematografico del supereroe della Dc Comics, si è anche scusato per tutti i suoi comportamenti aggressivi.

"Di recente sono andato incontro ad un periodo di crisi intensa - ha detto - e ora capisco che soffro di problemi mentali complessi e per questo sono andato in terapia". "Voglio scusarmi - ha aggiunto - con tutti coloro che ho messo in allarme e disturbato con il mio comportamento in passato".

Miller, che tra le altre cose si identifica di genere non binario, ha inoltre sottolineato che si impegnerà a fare tutto il necessario per ritornare ad una vita in salute e anche produttiva a livello professionale.

Tra gli ultimi episodi turbolenti di cui è stato protagonista, un furto con scasso in una casa del Vermont. (ANSA).