AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per il 28 gennaio 2025

ROMA - Quirinale, ore 11.00 Celebrazione del Giorno della Memoria con il presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni

ROMA - Camera, Aula, ore 9.15 Esame di mozioni in materia di politiche industriali, per il rilancio della competitività europea, in relazione al Rapporto Draghi; esame del decreto Ucraina

ROMA - Palazzo Brancaccio, via del Monte Oppio 7 ore 17.30 Presentazione del libro dell'ex ministro Sangiuliano 'Trump. La rivincita', con il presidente del Senato La Russa

ROMA - Senato, Sala degli Atti parlamentari ore 11:00 Pd, incontri 'L'Italia che faremo', "Questione sociale, questione democratica: le conseguenze politiche dell'impoverimento delle famiglie'

ROMA - Istat-Bankitalia, 'La ricchezza dei settori istituzionali in Italia: 2005-2023'

FRANCOFORTE - Bce, sondaggio sui prestiti bancari, dati sugli sviluppi economici e finanziari per settori istituzionali

FRANCOFORTE - Bce, la presidente Lagarde e il consiglio direttivo alla cena con la presidente della Commissione Ue von der Leyen

MILANO - Via Giovanni Durando, 10 ore 9.30 Osservatori Digital Innovation, 'Italia digitakle', presentazione dei risultati della Ricerca 2024 e consegna dei Premi Agenda Digitale, con il ministro per la Pa Zangrillo e il sottosegretario Butti

ROMA - Camera, Sala della Lupa ore 10.00 Presentazione del nuovo presidente della Fondazione Leonardo Floridi, con l'Ad di Leonardo Cingolani, il direttore generale di Fondazione Leonardo Cossu

ROMA - Palazzo Piacentini, via Molise ore 10.00 Speedline, tavolo con il ministro delle Imprese Urso

ROMA - Mef,asta Btp short-Btpei

ROMA - ministero dell'Economia, via XX Settembre ore 12.00 Presentazione della collezione numismatica 2025, con il ministro dell'Economia Giorgetti

ROMA - Campus Luiss, viale Pola 12 ore 18.00 Presentazione del libro 'Le grandi ipocrisie sul clima' di Roger Abravanel e Luca D'Agnese, con il presidente della Luiss Gubitosi, Giovannini, Starace, Prampolini, Marchionni.

LUSSEMBURGO - La Corte di giustizia Ue esamina il ricorso di Google contro la multa di 4 miliardi di euro per Android

BRUXELLES - Ue, riunione dei ministri per gli Affari europei

OTTAWA - Pubblicazione del rapporto finale dell'inchiesta sull'interferenza straniera nei processi elettorali federali e nelle istituzioni democratiche

ROMA - Santa Sede, via della Conciliazione ore 11.30 Conferenza stampa sul Summit internazionale sui diritti dei bambini 'Amiamoli e proteggiamoli'

NAPOLI - Auditorium Porta del Parco a Bagnoli ore 15.00 Presentazione della piattaforma dell'Anac per i piccoli Comuni per predisporre il piano anticorruzione, con il presidente dell'Autorità Busia, il sindaco di Napoli e presidente dell'Anci Manfredi e la sottosegretaria all'Interno Ferro

SANREMO - Casinò, Teatro ore 12.00 Presentazione delle iniziative di territorio del 75/o Festival della Canzone italiana 'Tra Palco e Città', con l'Ad Rai Pubblicità Poggi, il sindaco di Sanremo Mager e il presidente e Ad del Casinò Ghinamo

ROMA - Senato, Sala Isma ore 15.30 Rai, presentazione dell'iniziativa 'Le sfide del servizio pubblico - La Rai nel mondo e dal mondo'

