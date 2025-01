AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per il 14 gennaio 2025



ROMA - Teatro dell'Opera Il Presidente della Repubblica Mattarella al Teatro dell'Opera dove torna in scena 'Tosca', come la vide Giacomo Puccini nel giorno del debutto 125 anni fa

ROMA - Ore 13.00 Palazzo Chigi-Cdm

ROMA – Senato, Aula ore 16.30 Esame del decreto giustizia; votazione ddl costituzionale per la tutela delle vittime di reato; ddl sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

ROMA - Istat, Produzione industriale di novembre e nota sull’andamento dell’economia italiana di Nov. – Dic. 2024

SEOUL (Corea del Sud) - Prima udienza del processo di impeachment del presidente Yoon Suk Yeol

HELSINKI - Riunione degli stati membri della NATO intorno al Mar Baltico

ROMA - Piazza dei Cinquecento, nei pressi statua Giovanni Paolo II) ore 10.30 Cerimonia apertura Piazza dei Cinquecento riqualificata in occasione del Giubileo, con Gualtieri Sindaco di Roma

COMO - Stadio Giuseppe Sinigaglia ore 18.30 Serie A, Como-Milan, recupero 19/ma giornata

BERGAMO - Stadio Gewiss Stadium ore 20.45 Serie A, Atalanta-Juventus, recupero 19/ma giornata

MELBOURNE Tennis, Australian Open

