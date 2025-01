AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per il 13 gennaio 2025





ROMA - Senato Sala Zuccari ore 18.00

Presentazione dei libri su Craxi "All'ombra della storia. La mia vita tra politica e affetti" della figlia Stefania Craxi e "L'ultimo vero politico. I racconti e le immagini" di Aldo Cazzullo, con Gasparri

HONG KONG - Ore 4.15

Il capo economista della Bce Philip Lane interviene all'Asian Financial Forum 2025

ROMA - Mef

Tesoro, asta Btp a 3 e 7 anni per massimi 5,75 miliardi, presentazione delle domande

GINEVRA - Colloqui tra Iran, Francia, Regno Unito e Germania sulle questioni nucleari

VARSAVIA - Visita dei ministri della Difesa tedesco, francese, italiano e britannico

RAWALPINDI (Pakistan) - Atteso il verdetto contro l'ex primo ministro Imran Khan accusato di corruzione

ROMA - Via del Mascherino 54 ore 18.00

Presentazione dell'indagine sui giovani seminaristi e i social media

ROMA - Cinema Barberini ore 10.00

Presentazione stampa di ACAB, la nuova serie Netflix diretta da Michele Alhaique con Marco Giallini e Adriano Giannini.

ROMA - Sala A - Rai, Via Asiago 10 ore 12.00

Incontro stampa della serie tv "BlackOut 2-Le verità nascoste" con Alessandro Preziosi

MONZA - Stadio U-Power Stadium ore 20.45

Serie A, Monza-Fiorentina, 20/ma giornata

MELBOURNE - Tennis, Australian Open

