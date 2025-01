AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per l'11 gennaio 2025

FIRENZE - Teatro Cartiere Carrara, festa per i 50 anni di Renzi

LA TRINITÉ-SUR-MER (FRANCIA) - Funerali di Jean-Marie Le Pen

- Congresso Spd per designare Olaf Scholz candidato cancelliere alle elezioni anticipate del 23 febbraio

RIESA (GERMANIA) - Congresso del partito di estrema destra AfD sul programma elettorale

PECHINO - Quinto anniversario dell'annuncio della Cina del primo morto per Covid-19

CITTÀ DEL VATICANO - Aula Paolo VI ore 9.00 Udienza giubilare del Papa

ADELAIDE - Tennis, Adelaide International Atp

ST.ANTON (AUSTRIA) - Sci, Coppa del mondo femminile

UDINE - Bluenergy Stadium ore 15.00 Serie A, Udinese-Atalanta, ventesima giornata

EMPOLI - Stadio Castellani ore 15.00 Serie A, Empoli-Lecce, ventesima giornata

TORINO - Stadio Olimpico Grande Torino ore 18.00 Serie A, Torino-Juventus, ventesima giornata

MILANO - Stadio Meazza ore 20.45 Serie A, Milan-Cagliari, ventesima giornata

