AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per il 10 gennaio 2025

ROMA - Quirinale ore 10.00 Il Presidente della Repubblica Mattarella riceve il presidente dell'Ucraina Zelensky; a seguire Zelensky dalla presidente del Consiglio Meloni

ROMA - Palazzo Chigi ore 12.30 La presidente del Consiglio Meloni incontra l'Alta rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Kallas

ROMA - Lumsa sala Pia ore 10.00"Cina e Italia a 700 anni dalla morte di Marco Polo e 20 anni dal Partenariato Strategico Globale" con l'ambasciatore cinese in Italia, Jia Guide, il presidente onorario del Forum filantropico Italia-Cina Casini, il rettore Università Lumsa Bonini e il presidente ordine dei Giornalisti del Lazio D'Ubaldo

NAPOLI - Ore 11:00 Conferenza stampa del presidente della Regione Campania, De Luca

ROMA - Scade il termine per le offerte vincolanti sull'ex Ilva

DAMASCO - Visita del ministro degli Esteri Tajani

CARACAS - Investitura di Maduro per il terzo mandato presidenziale

NEW YORK - Prevista condanna per il presidente eletto Trump nel processo penale per il caso Stormy Daniels

VIENNA - Alexander Schallenberg diventa cancelliere ad interim

DETROIT - Salone dell'automobile

ROMA - Ambasciata di Francia, Palazzo Farnese, piazza Farnese 67 ore 10.30 Presentazione stampa de 'Il Conte di Montecristo"

ROMA - Stadio Olimpico ore 20.45 Serie A, Lazio-Como, 20/ma giornata







