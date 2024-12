AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per il 30 dicembre 2024

ABU DHABI - Il presidente della Camera Fontana incontra il presidente del Consiglio federale nazionale degli Emirati arabi uniti Saqr Ghobash



REGGIO CALABRIA - Museo Archeologico Nazionale ore 12.00 Rai, presentazione dello spettacolo per la notte di Capodanno 'L'anno che verrà', con il conduttore Liorni, il presidente della Regione Calabria Occhiuto, il sindaco Falcomatà, il direttore Intrattenimento Prime Time Ciannamea e l'Ad di Rai Com Santo

MILANO - Da oggi entrano in vigore le zone rosse di MIlano che danno la possibilità alle forze dell'ordine di allontanare immediatamente persone moleste o con precedenti per reati come spaccio e furto



COMO - Stadio Sinigaglia ore 18.30 Serie A, Como-Lecce, diciottesima giornata

BOLOGNA - Stadio Dall'Ara ore 20.45 Serie A, Bologna-Verona, diciottesima giornata

