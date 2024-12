AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per il 18 dicembre 2024

Sede del Comado Operativo di vertice Interforze ore 11.00 Videoconferenza del presidente della Repubblica Mattarella per gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali

ROMA - Camera, sala del Refettorio ore 17.00 Arel, presentazione della rivista, con Prodi, Veltroni, Casini e Enrico Letta



ROMA - Presidenza del Consiglio, Sala Polifunzionale ore 9.30 Ispra, presentazione del Rapporto rifiuti urbani 2024

ROMA - Via Quattro Novembre, 144 ore 10.30 Inail, 'Sicurezza sul lavoro. Cultura, formazione, sussidiarietà', organizzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e dall'Inail

ROMA - Palazzo Wedekind ore 10.30 Il presidente dell'Inps Fava presenta la nuova versione dell'App 'Inps Mobile'

ROMA - Via Goito 4, Roma ore 15.30 Cdp presenta il Piano strategico 2025-2027 'Oggi, per l'Italia del futuro' con il presidente Tempini e l'Ad Scannapieco

BRUXELLES - Ue, Consiglio europeo, con la presidente del Consiglio Meloni

MOSCA - Conferenza stampa di fine anno del presidente russo Putin

NEW YORK - Onu, riunione del Consiglio di Sicurezza sull'impatto dell'intelligenza artificiale sulla pace e sulla sicurezza; riunione del Consiglio di Sicurezza sul Sudan

MAMOUDZOU (Francia) - Visita del presidente Macron a Mayotte

NOVO SELO (Bulgaria) - Visita del segretario generale della Nato Rutte

POTENZA - Sala "Inguscio" della Regione ore 10.00 Stati generali della disabilità, 'Nulla su di noi senza di noi', con la ministra per le Disabilità Locatelli

CAIVANO (NA) - Parco Verde, ore 11.45 Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano visita il Polo Millegiorni di Save The Children e inaugura il nuovo sistema di videosorveglianza urbana integrata del comando di Polizia locale; punto stampa presso la struttura commissariale di Caivano in corso Umberto I, 413



ROMA - ministero della Cultura, via del Collegio Romano, 27 ore 10.00 Ministero della Cultura, presentazione dell'edizione 2024 di 'Minicifre della cultura', raccolta dei principali dati statistici sulla cultura in Italia

ROMA - Maxxi, via Guido Reni, 4a ore 11.00 Ferrero, inaugurazione della mostra 'Joyn! Un viaggio nel mondo Nutella' in occasione del 60/o anniversario

MILANO - Stadio Meazza ore 21.00 Coppa Italia, Inter-Udinese, ottavi di finale

