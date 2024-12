AccadeOggi

Questi i principali appuntamenti previsti per il 6 dicembre



ROMA - Cnel Viale David Lubin, 2 ore 10.00 58° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2024,

BRUXELLES - Ue, Pil 3° trimestre

MINSK - Riunione Consiglio Supremo dell'Unione Russia- Bielorussia alla presenza di Vladimir Putin

SIRGALA (Estonia) - Esercitazione militare internazionale della Nato 'Lightning' che simula una situazione di conflitto armato

ROMA - Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, via di Priscilla 6 ore 9.00 Giornata conclusiva riunione annuale Esperti per la Sicurezza, in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, con i ministri Tajani e Piantedosi

ROMA - Auditorium della Tecnica, viale Umberto Tupini, 65 ore 10.00 Il Consiglio Nazionale Forense celebra i 150 anni dell'Ordine degli Avvocati

ROMA - Aula "Giallombardo" della Suprema Corte di Cassazione ore 11.30 Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

ROMA - Ministero dell'Impresa e del Made in Italy, via Veneto 33 ore 17.30 Presentazione del libro "Il successore. I miei ricordi, di Benedetto XVI" di Javier Martinez-Brocal

ROMA - Hotel Hassler ore 14.00 Conferenza stampa sul film 'Better Man' di Michael Gracey

ABU DHABI - Yas Marina Circuit ore 10.30 Formula 1, gp di Abu Dhabi, prove libere

MILANO - Stadio Meazza ore 18.30 Serie A, Inter-Parma, 15/ma giornata

BERGAMO - Gewiss Stadium ore 20.45 Serie A, Atalanta-Milan; 15/ma giornata

