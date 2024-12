AccadeOggi

Questi i principali appuntamenti previsti per il 3 dicembre



CITTA' VARIE - Giornata internazionale delle persone con disabilità

ROMA - Auditorium della Conciliazione ore 10.30 Assemblea Generale di ALIS - Associazione che riunisce e rappresenta oltre 2300 imprese del mondo della logistica intermodale e sostenibile, con i ministri Tajani, Salvini, Musumeci, Pichetto Fratin, Crosetto, Santanchè, Piantedosi

ROMA - Senato, Sala Zuccari ore 10.00 Evento, condizione dei minori, su documento conclusivo della Commissione Parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, con il presidente del Senato La Russa e Brambilla

ROMA - Camera, Aula ore 11.00 Cerimonia del trentennale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, con il Presidente della Repubblica Mattarella

ROMA - Camera, commissione d'Inchiesta Mafie ore 12.00 Audizione di don Patriciello, parroco di Caivano (NA)

ROMA - Senato, commissione Segre ore 12.00 Audizione del ministro della Giustizia, Nordio, per l'indagine conoscitiva sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, con particolare attenzione all'impatto dell'I.A. sulla diffusione dei discorsi d'odio

NAPOLI - Intesa Sanpaolo - Galleria d'Italia - via Toledo 177 ore 11.30 "Women value company 2024 Un futuro con più donne protagoniste": iniziativa di Fondazione Bellisario con Intesa Sanpaolo

BRUXELLES - Nato, riunione dei ministri degli Esteri (fino al 4)

ANKARA - Visita dell'imperatore giapponese (fino al 7)

ROMA - Via della Conciliazione 16 ore 18.30 Presentazione del libro "La gloria dei buoni a nulla" con il card. Zuppi

ROMA - Gnam ore 11.00 "L'alba dell'Autostrada del Sole", presentazione della mostra realizzata dal Ministero della Cultura in collaborazione con l'Archivio Luce Cinecittà, celebra i 60 anni

dall'inaugurazione dell'Autostrada del Sole e sarà aperta al pubblico dal 4 dicembre al 28 febbraio 2025

SAN CASCIANO DEI BAGNI (SI) - Teatro dei Georgofili Accalorati, in via Luzia 2 ore 12.00 Conferenza stampa di presentazione delle recenti scoperte al Santuario Ritrovato, con il ministro della Cultura Giuli, la sindaca di San Casciano dei Bagni Carletti, il presidente della Regione Toscana Giani e il capo dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale La Rocca

BOLOGNA - Stadio Dall'Ara ore 18.30 Coppa Italia, Bologna-Monza, ottavi di finale

MILANO - Stadio Meazza ore 21.00 Coppa Italia, Milan-Sassuolo, ottavi di finale

0

Riproduzione riservata © Copyright ANSA