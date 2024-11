AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per il 23 novembre 2024:

TORINO - Via Principe Amedeo, 34 ore 11.00 "L'Edizione nazionale degli scritti di Luigi Einaudi", Apertura convegno in occasione del 150/o anniversario dalla Nascita, con il presidente della Repubblica Mattarella

TORINO - Lingotto Fiere, via Nizza, 294 ore 12.30 Anci, "Facciamo l'Italia, giorno per giorno", 41ma Assemblea congressuale, apertura

ARGENTINA - Visita della presidente del Consiglio Meloni

GINEVRA - Unrwa, conferenza sul futuro dell'agenzia dell'Onu, del capo Lazzarini

CITTA' DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 9.00 Udienza generale del Papa

ROMA - Basilica di Santa Maria in Trastevere ore 17.00 Messa per la pace in Ucraina celebrata dal card. Zuppi

ROMA - Viale Regina Margherita, 286 ore 16.00 'Intelligenza artificiale (RE)Immagini - L'umano, l'IA e la co-creazione', convegno promosso dall'Osservatorio IA Ansa, in collaborazione con Anica e Airf

MALAGA - Coppa Davis, finali

MALAGA - Tennis, Billie Jean King Cup 2024, finali

Riproduzione riservata © Copyright ANSA