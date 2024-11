AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per il 4 novembre 2024:

ROMA - Altare della Patria - Cerimonia di deposizione di una corona sulla Tomba del Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, con la presidente del Consiglio Meloni

REDIPUGLIA (GO) - Sacrario militare di Redipuglia ore 11.00 Cerimonia di deposizione di una corona di alloro in onore ai Caduti, con il Presidente del Senato La Russa in rappresentanza del Presidente della Repubblica Mattarella, e il ministro Ciriani

VENEZIA - Piazza San Marco "Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate", cerimonia militare, con il Presidente della Repubblica Mattarella e il ministro Crosetto

BARI - Sacrario Militare dei Caduti d'Oltremare ore 11.00 Il Presidente della Camera Fontana, partecipa, in rappresentanza del Presidente della Repubblica, alla Cerimonia in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

ROMA - 'Auditorium Parco della Musica '7th World OECD Forum on Well-being', settima edizione del forum mondiale dell'Ocse sul benessere, promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Istituto Nazionale di Statistica, con il ministro Giorgetti, il segretario generale dell'Ocse,Cormann e il presidente dell'Istituito Nazionale di Statistica, Chelli

TBILISI (Georgia) - Manifestazione dell'opposizione dopo le elezioni contestate

MOSCA - Giornata dell'Unità Popolare della Russia

PHILADELPHIA - Meeting elettorale della candidata presidente democratica Kamala Harris

PITTSBURGH - Meeting elettorale del candidato presidente repubblicano Donald Trump

PARMA - Stadio Tardini ore 18.30 Serie A, Parma-Genoa, 11/ma giornata

EMPOLI - Stadio Carlo Castellani ore 18.30 Serie A, Empoli-Como, 11/ma giornata

ROMA - Stadio Olimpico ore 20.45 Serie A, Lazio-Cagliari, 11/ma giornata

RYAD - Tennis, Wta Finals

