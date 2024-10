AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per il 27 ottobre 2024:

LIGURIA - Seggi elettorali ore 7.00 Elezioni regionali (fino al 28); alle 23.00 chiusura seggi

CESENA - Teatro Alessandro Bonci ore 12.00 M5s, visita del presidente Conte

ROMA - M5s M5s, ultima riunione dei gruppi di lavoro dei 300 iscritti. Al termine, si capirà su cosa dovranno votare all'assemblea finale di novembre

PALERMO - Hotel Domina-Zagarella di Santa Flavia Convention nazionale di Forza Italia "Al centro del Mediterraneo", con il segretario nazionale del partito e vice presidente del Consiglio, Tajani, i presidenti dei gruppi azzurri di Senato e Camera, Gasparri e Barelli, il capogruppo al Parlamento Ue, Martusciello, il presidente del Consiglio nazionale di FI e presidente della Regione Sicilia, Schifani

RISPESCIA (GR) - Centro Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile Il Girasole Ex Enaoli Secondo Congresso dell'Alliance of European Voluntary Service Organisations

GIAPPONE - Elezioni

BULGARIA - Elezioni

LITUANIA - Elezioni

UZBEKISTAN - Elezioni

URUGUAY - Elezioni

TBILISI - Osce, conferenza stampa sulle conclusioni preliminari dopo le elezioni parlamentari

NEW YORK - Il candidato repubblicano alla presidenza Trump tiene un comizio elettorale

FILADELFIA - La candidata democratica alla presidenza, il vicepresidente Harris, terrà un comizio elettorale

DAKAR - Senegal, aperte le campagne per le elezioni parlamentari

CITTÀ DEL VATICANO - Basilica di San Pietro ore 10.00 Il Papa presiede la messa per la conclusione del Sinodo dei Vescovi

CITTÀ DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 12.00 Angelus del Papa

MILANO - Mondadori, Duomo ore 20.30 Presentazione del libro di Italo Bocchino 'Perché l'Italia e di desta', con l'autore intervengono Giuseppe Cruciani e Vittorio Feltri

BURI RAM (THAILANDIA) ore 9.00 MotoGp Thailandia, gara

CTTÀ DEL MESSICO - Circuito di Città del Messico ore 21.00 F.1. G.P. del Messico, gara

PARMA - Stadio Tardini ore 12.30 Serie A, Parma-Empoli, 9a giornata

ROMA - Stadio Olimpico ore 15.00 Serie A, Lazio-Genoa, 9a giornata

MONZA - Stadio Brianteo ore 15.00 Serie A, Monza-Venezia, 9a giornata

MILANO - Stadio Meazza ore 18.00 Serie A, Inter-Juventus, 9a giornata

FIRENZE - Stadio Franchi ore 21.45 Serie A, Fiorentina-Roma, 9a giornata

PARIGI - Tennis, Masters

