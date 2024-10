AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per il 19 ottobre 2024:



PALERMO - Via Costantino 54/56 ore 9.30 'Due anni di governo Meloni, l'Italia torna a correre', Incontro organizzato dal centrodestra con i ministri delle Imprese Urso e per la Protezione civile Musumeci e il presidente della Regione Sicilia Schifani

L'AQUILA - Hotel Canadian ore 10.30 'Due anni di governo Meloni, l'Italia torna a correre', incontro organizzato dal centrodestra con il ministro della Cultura Giuli, i sottosegretari D'Eramo e Bergamotto e il presidente della Regione Abruzzo Marsilio

NAPOLI - Palazzo Caracciolo, via Carbonara ore 10.30 'Costruire l'alternativa al Sud', con Ruotolo, Graziano, Nardella, Casillo, Manfredi, Speranza, Fico, De Cristofaro, De Giovanni e Sarracino

ROMA - Piazza del Popolo ore 10.00 'Salario, salute, diritti, occupazione', manifestazione di Fp-Cgil, Uil-Fpl e Uil-Pa, con i segretari generali di Cgil e Uil, Landini e Bombardieri

DUBROVNIK (CROAZIA) - Ecr, vertice dei Conservatori europei sulla famiglia

ISTANBUL - Visita del cancelliere tedesco Scholz, incontro con il presidente turco Erdogan

DETROIT (STATI UNITI)- Comizio della candidata democratica alla Casa Bianca Harris

LATROBE (STATI UNITI) - Comizio del candidato repubblicano alla Casa Bianca Trump

LAS VEGAS (STATI UNITI) - Viaggio elettorale dell'ex presidente Obama a sostegno di Harris

NAPOLI - Palazzo Reale ore 8.30 G7 della Difesa, cerimonia di saluto; alle 15.30 conferenza stampa

NAPOLI - da piazza Garibaldi a piazza Bovio ore 15.00 G7 della Difesa, corteo di protesta di varie associazioni

CITTÀ DEL VATICANO - Sala del Concistoro ore 9.00 Il Papa riceve le donne partecipanti al Sinodo; alle 9.45 nella Sala Clementina riceve i laici partecipanti al Sinodo

ROMA - Auditorium Parco della Musica, Festa del Cinema

FRANCOFORTE - Buchmesse, l'Italia ospite d'onore

AUSTRALIA - Circuito Phillip Island dalle ore 5.00 Motomondiale, Gp d'Australia, qualifiche Moto3, Moto2, MotoGp e Sprint Race della MotoGp

BARCELLONA - America's Cup, finale New Zeland-Ineos Britannia, nona regata (eventuale decima)

Per la SERIE A in campo oggi per l'ottava giornata Como-Parma, Genoa-Bologna, Milan-Udinese e Juventus-Lazio

AUSTIN - Cota di Austin ore 20.00 F1, Gp degli Stati Uniti, sprint race; alle 24, qualifiche

