AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per il 3 ottobre

ROMA - Quirinale ore 12.00 Il presidente della Repubblica Mattarella incontra il presidente della Repubblica del Kirghizistan Japrov, in visita ufficiale in Italia; alle 17 incontro con la European Alliance of News Agencies

ROMA - Palazzo Chigi ore 15.00 La presidente del Consiglio Meloni incontra il presidente della Repubblica del Kirghizistan Japarov

ROMA - Camera, Sala del Cavaliere ore 16.15 Il presidente della Camera Fontana incontra il presidente della Repubblica del Kirghizistan Japarov

ROMA - Senato, Aula ore 15.00 Question Time con i ministri degli Esteri Tajani, per le Riforme Casellati e delle Imprese Urso

ROMA - Camera, Aula ore 18.30 Decreto Omnibus, voto di fiducia, prevista una seduta notturna per l'esame degli ordini del giorno

ROMA - Senato, commissione Sanità ore 9.00 Indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria, audizione della ministra del Lavoro Calderone ROMA - San Macuto, commissione Antimafia ore 13.30 Audizione del capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria Russo

ROMA - Camera, commissione Cultura ore 15.00 Audizioni di Cipolletta, presidente Associazione italiana editori e Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

ROMA - Camera, commissioni Bilancio riunite, sala del Mappamondo ore 11.00 Audizioni sul Piano strutturale di bilancio di Confcommercio, Confersecenti, Confartigianato, Cna e Casa artigiani: alle 11.45 Alleanza delle cooperative italiane, Confprofessioni, Confapi; alle 12.15 Confagricoltura, Copagri, Coldiretti e Cia; alle 13.00 il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, il Consiglio nazionale dei commercialisti e la Rete professioni tecniche; dalle 14.00, Cisl, Uil, Ugl, Cisal e Confsal; alle 15.00 Confindustria

GENOVA - Sala dello Space4business in viale Brigata Bisagno 2/25 ore 11.30 Regionali, Avs, presentazione lista con il candidato presidente della Liguria Orlando, il portavoce di Europa Verde Bonelli e il segretario di Sinistra italiana Fratoianni

PERUGIA - Palazzo dei Priori, Piazza IV Novembre ore 12.00 'L'Italia dei Sì', evento itinerante sui grandi progetti infrastrutturali con il ministro dei Trasporti Salvini

ROMA - Senato, Sala Caduti di Nassirya ore 16.00 Centenario dell'assassinio di Giacomo Matteotti, organizzate dai senatori Verducci e Patton, presentazione volume di Federico Fornaro 'Giacomo Matteotti, L'Italia migliore' (Bollati Boringhieri, 2024) con Verducci e Patton

BRUXELLES - Ue, prezzi alla produzione di agosto

NEW YORK - Usa, sussidi disoccupazione e Ism servizi di settembre

ROMA - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato G7 Autorità di Concorrenza, con focus su Intelligenza Artificiale

MILANO - Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24, 'Made in Italy summit' con il ministro delle Imprese Urso

ROMA - Via Rieti, 13 ore 9.30 Cgil, 'Egemonia digitale', convegno sul futuro del settore bancario, con il segretario generale Landini

ROMA - Senato, Sala Capitolare ore 11.00 Ugl Alimentare, presentazione del Rapporto 'Ricambio generazionale e formazione: orientamenti e pregiudizi degli italiani sull'occupazione nel settore pesca e acquacoltura' realizzato dall'Istituto demoscopico Lab.21.01

ROMA - Scuderie di Palazzo Altieri, via Santo Stefano del Cacco 1 ore 15.30 56/a Giornata del credito, 'Economia, impresa e mercati finanziari: l'incidenza del Pnrr'

CORIANO DI RIMINI (RN) - Comunità San Patrignano, Via San Patrignano, 53 ore 16.30 Assemblea di Confindustria Romagna, 'Futuri sostenibili. Le strategie energetiche di domani', con il presidente di Confindustria Orsini

ROMA - Via Panama 25, Aula TD1 ore 16.30 Luiss, 'Sovranità tecnologica, la grande sfida e l'estrema urgenza', con gli Ad di Eni Descalzi e di Leonardo Cingolani

BRUXELLES - Ue, la presidente Von der Leyen riceve gli Ad di diversi hub europei per l'innovazione e le start-up

MIRABELLA ECLANO (AV) - Villa Orsini G7, riunione dei ministri dell'Interno

ROMA - Compagnia di Gesù, Borgo Santo Spirito 4 ore 14.30 Presentazione del libro di Papa Francesco 'Sii tenero, sii coraggioso. Conversazioni con i Gesuiti del mondo', con il cardinale Hollerich e padre Spataro

CITTÀ DEL VATICANO - via della Conciliazione, 54 ore 14.15 Conferenza stampa sull'apertura dei lavori del Sinodo dei Vescovi sulla sinodalità

ROMA - American Academy, via Angelo Masina, 5 ore 11.00 Il Fai-Fondo per l'Ambiente Italiano presenta le 'Giornate Fai d'Autunno'

ROMA - Stadio Olimpico ore 18.45 Europa League, Lazio-Nizza, seconda giornata

BORAS (SVEZIA) - Boras Arena ore 21.00 Europa League, Elfsborg-Roma, seconda giornata

Riproduzione riservata © Copyright ANSA