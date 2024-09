Femminicidio a Torino, uccide l'ex con una coltellata. L'uomo aveva il braccialetto elettronico

Ben Alaya Abdelkader, 48 anni, l'uomo di origine tunisina accusato di aver accoltellato l'ex moglie, Roua Nabi, 34 anni, a Torino, davanti ai figli, uccidendola, aveva il braccialetto elettronico. Indossava il dispositivo da quest'estate, quando il giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento alla donna per episodi di violenza. A quanto si apprende sono in corso accertamenti per capire cosa non abbia funzionato nel braccialetto.

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri la scorsa notte, mentre scappava in strada inseguito dal figlio 13enne, dopo aver colpito con una coltellata al torace l'ex moglie, anche lei di origini tunisine, poi morta in ospedale, in un appartamento alla periferia nord del capoluogo piemontese. La donna è stata colpita a morte davanti ai figli della coppia. La figlia adolescente era scappata dai vicini e aveva chiesto aiuto. Sarebbero stati proprio loro a dare l'allarme.

