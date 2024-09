AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per il 25 settembre 2024

ROMA - Palazzo Chigi ore 15.30 Incontro governo-sindacati sulla presentazione del Piano strutturale di bilancio (Psb) con il ministro dell'Economia Giorgetti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano; alle 17.30 le imprese

ROMA - Camera, Giunta per le autorizzazione ore 8.30 Esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti della premier Meloni, pendente presso il Tribunale di Roma

ROMA - San Macuto, commissione Periferie ore 14.00 Audizione di Don Patricello

ROMA - Davanti al Senato ore 16.30 Cgil, Uil e Legambiente, manifestazione contro il disegno di legge Sicurezza

PALO ALTO (STATI UNITI) - Meta, conferenza degli sviluppatori con Zuckerberg

NEW YORK - Onu, Assemblea generale, discorsi dei capi di Stato; riunione del G20 per la governance globale; riunione ad alto livello del Consiglio di Sicurezza sulla 'leadership per la pace'

MINT HILL (STATI UNITI) - Comizio del candidato repubblicano alla Casa Bianca Trump

NAPOLI - Mondadori Bookstore, via degli Acquari ore 18.00 'Demoni. Droga, affari e sangue. La mappa del potere nella Capitale', presentazione del libro di Lirio Abbate con il procuratore della Repubblica di Napoli Gratteri

PISA - Arena Garibaldi ore 16.00 Coppa Italia, Pisa-Cesena, secondo turno

UDINE - Bluenergy Stadium ore 18.30 Coppa Italia, Udinese-Salernitana, secondo turno

GENOVA - Stadio Ferraris ore 21.00 Coppa Italia, Genoa-Sampdoria, secondo turno

AMBURGO - Volksparkstadion ore 21.00 Europa League, Dinamo Kiev-Lazio, fase a gironi

Riproduzione riservata © Copyright ANSA