AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti oggi:

AMPEZZO (UD) - Piazza del Municipio ore 10.00 Il presidente della Repubblica Mattarella partecipa alla cerimonia commemorativa dell'80mo anniversario della zona libera della Carnia e dell'Alto Friuli e successivamente ad Illegio visita la mostra 'Il Coraggio'

CAGLIARI - T Hotel ore 11.00 Forza Italia, incontro con il segretario Tajani

FERRARA - Via Pozzati, 9, Lido degli Estensi ore 14.30 FdI, festa regionale con Foti; dibattito su 'Autonomia differenziata. Più forti le Regioni, più forte l'Italia', con i presidenti delle Regioni Marche Acquaroli, Piemonte Cirio, Lombardia Fontana e Abruzzo Marsilio

BOLOGNA - Costa Arena, via Azzo Gardino, 48 ore 16.00 Festa de l'Avanti!, incontro con il presidente del Pd Bonaccini

UMBERTIDE (PG) - Ex Tabacchi, via C. Battisti ore 18.00 Festa dell'Unità, incontro con la segretaria del pd Schlein

ROMA - Parco Nomentano ore 10.00-22.00 Festa di Avs

CESENATICO - 'UnKnown', Summer School della Scuola di Politiche di Enrico Letta, incontro con Prodi

AVELLINO - Hotel de là Ville, via Palatucci 20 FdI, conferenza programmatica regionale, con il viceministro degli Esteri Cirielli

CRISSOLO (CN) - Pian della Regina ore 10.00 Lega, Festa del Monviso, 'Autonomia: identità e democrazia', con il ministro per gli Affari regionali Calderoli

BUDAPEST - Ecofin, riunione dei ministri dell'Economia dell'Ue

POTENZA - Piazza Don Bosco ore 18.30 'Un mondo nuovo. Giornate del lavoro Cgil Basilicata', intervista al segretario generale della Cgil Landini

WASHINGTON - Il presidente Biden e la vicepresidente Harris intervengono alla cena dei Phoenix Awards

LAS VEGAS - Comizio del candidato repubblicano alla Casa Bianca Trump

PERÙ - Funerale di Stato dell'ex presidente Fujimori

TOKYO - I candidati partecipano al dibattito prima delle elezioni della leadership del partito al governo per sostituire il primo ministro Kishida

PARIGI - Parata olimpica e paralimpica sugli Champs-Elysees

BARCELLONA - Louis Vuitton Cup 2024

BAKU - Circuito di Baku ore 14.00

Formula 1, Gp dell'Azerbaijan, qualifiche

BOLOGNA - Uniopol Arena ore 15.00

Coppa Davis, Belgio-Brasile

COMO - Stadio Sinigaglia ore 15.00

Serie A, Como-Bologna, quarta giornata

EMPOLI - Stadio Castellani ore 18.00

Serie A, Empoli-Juventus, quarta giornata

MILANO - Stadio Meazza ore 20.45

Serie A, Milan-Venezia, quarta giornata



