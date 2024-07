AccadeOggi

Questi alcuni dei principali appuntamenti del 31 luglio.



ROMA - Senato, commissioni Bilancio e Politiche Ue Audizione del ministro per gli Affari europei Fitto sulla relazione sul Pnrr del primo semestre



ROMA - Camera, Fdi, conferenza stampa sul decreto Salva Casa con Foti

ROMA - Camera, Fdi, presentazione della proposta di legge per l'introduzione del reato di promozione e partecipazione allo svolgimento di sfide estreme con Foti

ROMA - Istat, inflazione di luglio, prezzi alla produzione dell'industria e delle costruzioni di giugno, fatturato dell'industria e dei servizi di maggio

BRUXELLES - Ue, inflazione di luglio



WASHINGTON - Fed, decisione sui tassi e conferenza stampa del governatore Powell



MILANO - Trimestrali di Mediobanca, Snam, Tenaris, Telecom Italia, Boeing, Mastercard, Qualcomm, Bbva, Danone, Hera, Telefonica, Meta



ROMA - Piazza Montecitorio Cgil, Fp e Silp, manifestazione sul contratto di lavoro con il segretario generale della Cgil Landini

SHANGHAI (CINA) - Visita della presidente del Consiglio Meloni

HARRISBURG (STATI UNITI) - Il candidato repubblicano alla Casa Bianca Trump tiene un comizio per le elezioni presidenziali

FIRENZE - Gallerie degli Uffizi Presentazione di nuovi spazi della Galleria degli Uffizi alla presenza del ministro della Cultura Sangiuliano

GERMANETO (CZ) - sede della Regione, Magna Graecia Film festival, conferenza stampa di Tim Robbins in vista del concerto dell'1 e il 2 agosto

ROMA - Mausoleo di Cecilia Metella, via Appia Antica, 161 Evento celebrativo per l'iscrizione del sito 'Via Appia. Regina Viarum' nella Lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco con il ministro della Cultura Sangiuliano

PARIGI - Olimpiadi 2024

